Покинувшая Россию Ксения Раппопорт вернулась в Москву, чтобы быть с дочерью во время суда
Ксения Раппопорт вернулась в Россию, которую покинула в 2022 году, ради дочери: актриса прибыла на судебное заседание, чтобы поддержать Аглаю Тарасову, обвиняемую в контрабанде запрещенных веществ.
31-летняя актриса Аглая Тарасова появилась в Домодедовском районном суде Московской области в сопровождении своей матери — известной актрисы Ксении Раппопорт. Артистка, которая после начала войны в Украине покинула Россию и сейчас живет между Италией и Израилем, прилетела в Москву специально, чтобы поддержать дочь в трудный момент.
По словам очевидцев, Ксения во время заседания держалась спокойно и старалась приободрить Аглаю — даже улыбалась и подмигивала ей, когда та давала показания.
Тарасова полностью признала свою вину. В суде она рассказала, что в Израиле купила вейп с маслом каннабиса и гашиша, положила его в сумку и попыталась провезти в Россию. При прохождении «зелёного коридора» в аэропорту Домодедово актрису остановили сотрудники таможни, которые обнаружили запрещённые вещества.
Инцидент произошёл 28 августа, когда Аглая прилетела рейсом из Тель-Авива. В её багаже нашли вейп с 0,38 грамма масла гашиша. В отношении артистки возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда наркотических средств». Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей (около 10 000 евро).
Мать готова на все, чтобы поддержать дочь
Ксения Раппопорт, по информации СМИ, срочно вернулась в Россию из Израиля, где находилась в последние месяцы. В окружении актрисы отмечают, что она не колебалась: мать решила лично быть рядом с дочерью, несмотря на внимание прессы и репутационные риски.
Раппопорт и Тарасова всегда поддерживали близкие отношения. Ксения помогала Аглае в начале карьеры, но при этом никогда не использовала свои связи ради продвижения дочери. Теперь же, по словам друзей семьи, она буквально «отложила всё» ради её защиты.
После заседания Ксения Раппопорт коротко прокомментировала ситуацию журналистам. Она подчеркнула, что всегда поддерживает дочь и была рядом с ней в трудные моменты: «Аглая совершила ошибку, но она осознала её. Моя задача — быть рядом и помочь справиться с последствиями».
При этом актриса отметила, что для семьи это сложное время, но они стараются сохранять спокойствие и не позволять эмоциям взять верх. По словам Ксении, важно, чтобы дочь чувствовала поддержку и понимала, что она не одна.
Что ждёт Аглаю
Суд назначил актрисе меру пресечения — запрет определённых действий. Ей нельзя покидать место жительства в ночное время и пользоваться телефоном, кроме экстренных случаев. Из-за уголовного дела под вопросом оказались съёмки сразу в трёх проектах, где Тарасова должна была играть главные роли.
Ранее Аглая Тарасова значилась в актерском составе продолжения «Холопа». Но на фоне скандала ее фамилия исчезла, а сами создатели проекта заявили: никто и не планировал снимать артистку в третьей части.