Покинувшая Россию Ксения Раппопорт вернулась в Москву, чтобы быть с дочерью во время суда

После заседания Ксения Раппопорт коротко прокомментировала ситуацию журналистам. Она подчеркнула, что всегда поддерживает дочь и была рядом с ней в трудные моменты: «Аглая совершила ошибку, но она осознала её. Моя задача — быть рядом и помочь справиться с последствиями».