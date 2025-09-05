Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту - ей грозит лишение свободы

Молодой человек Аглаи Антон Филипенко общался с ней в прошлый раз два дня назад. В разговоре со СМИ он заявил, что узнал о произошедшем через новостные заметки. «Я сам в шоке. Пытаюсь выяснить, что происходит. Не отрывайте меня от важного дела. Ничего не знаю, где она и кто с ней», — рассказал актер. Информации о том, действительно ли Тарасова может употреблять наркотики, у него также нет.