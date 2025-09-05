Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту - ей грозит лишение свободы
Популярную российскую актрису Аглаю Тарасову задержали в международном аэропорту Домодедово после обнаружения у нее электронной сигареты, содержащей наркотическое вещество - гашишное масло.
По данным Mash, Тарасову задержали «пару дней назад», «Осторожно, новости» пишут, что задержание прошло 29 августа. Тарасова прилетела в Москву из Тель-Авива и прошла через «зеленый коридор» в аэропорту Домодедово. Таможенники решили проверить ее багаж и обнаружили электронную сигарету Delire с жидкостью темно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что внутри находилось 0,38 грамма гашишного масла.
Утверждается, что возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, по которой признанному виновным может грозить до семи лет лишения свободы. Решение о мере пресечения будет приниматься в Домодедовском суде. Следствие настаивает на домашнем аресте. В настоящий момент артистку завели в здание суда. Женщина явилась в очках и капюшоне, спрятав лицо от камер.
Актрису Аглаю Тарасову завели в зал Домодедовского городского суда, где ей должны избрать меру пресечения по делу о контрабанде наркотиков, передал наш корреспондент.
Молодой человек Аглаи Антон Филипенко общался с ней в прошлый раз два дня назад. В разговоре со СМИ он заявил, что узнал о произошедшем через новостные заметки. «Я сам в шоке. Пытаюсь выяснить, что происходит. Не отрывайте меня от важного дела. Ничего не знаю, где она и кто с ней», — рассказал актер. Информации о том, действительно ли Тарасова может употреблять наркотики, у него также нет.
Аглая Тарасова — российская киноактриса. Наибольшую известность ей принесли главные роли в фильмах «Лед» и «Холоп 2». Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. В 2022 году та высказалась против войны с Украиной.