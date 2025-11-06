Александр Овечкин стал первым хоккеистом НХЛ, забросившим 900 шайб за карьеру

Овечкин проводит всю свою карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» с 2005 года. Первую шайбу в лиге он забросил 5 октября 2005 года в ворота Паскаля Леклера из «Коламбус Блю Джекетс», а в апреле этого года побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов (894). В нынешнем сезоне Овечкин в десяти матчах набрал шесть очков — три гола и три результативные передачи. Всего в НХЛ на его счету 1631 (900+731) очко в 1504 матчах.