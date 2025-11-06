Александр Овечкин стал первым хоккеистом НХЛ, забросившим 900 шайб за карьеру
Александр Овечкин вошел в историю НХЛ, став первым игроком, забросившим 900 шайб. Юбилейный гол он оформил в матче против «Сент-Луис Блюз», внеся вклад в уверенную победу «Вашингтона» со счетом 6:1.
Российский нападающий Александр Овечкин в среду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отметился одним точным броском и стал первым игроком в истории лиги, забросившим 900 шайб.
40-летний форвард в игре против «Сент-Луис Блюз» в начале второго периода переиграл Джордана Биннингтона и сделал счёт 2:0, внеся весомый вклад в победу своей команды «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду — 6:1 (1:0, 4:0, 1:1).
Овечкин проводит всю свою карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» с 2005 года. Первую шайбу в лиге он забросил 5 октября 2005 года в ворота Паскаля Леклера из «Коламбус Блю Джекетс», а в апреле этого года побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов (894). В нынешнем сезоне Овечкин в десяти матчах набрал шесть очков — три гола и три результативные передачи. Всего в НХЛ на его счету 1631 (900+731) очко в 1504 матчах.
В том же матче дважды отличились Том Вилсон и Энтони Бовилье, Джон Карлсон набрал 1+1, а Якоб Чикран отдал три результативные передачи. У «Блюз» единственную шайбу забросил Алексей Торопченко.