"Овечкину очень далеко до Грецки": достижения российского хоккеиста в НХЛ подвергли сомнению
«Овечкин входит лишь в тридцатку знаменитых серьезных хоккеистов, а его рекорд очень частный», - такое мнение выразил известный российский спортивный журналист и комментатор Александр Шмурнов.
Как пишет "Русская Америка", российский хоккеист недавно побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, который держался 26 лет, — он забросил 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Но Александр Шмурнов полагает, что Александру Овечкину еще далеко до Гретцки. По мнению Шмурнова, рекорд Овечкина «очень частный, а главный рекорд Гретцки совсем в другом».
Вечный рекорд Гретцки — 2857 очков НХЛ. Он никогда не падет, частный рекорд Овечкина — это частный рекорд, который интересен [команде] «Вашингтон Кэпиталс» и Лиге, которая занимается статистикой. И Овечкин, и Гретцки провели великую карьеру, 20-летнюю почти, у каждого 1487 матчей. При этом Овечкин набрал 1600 очков, а Гретцки — почти 3000.
Спортивный журналист имеет в виду показатель «гол+пас», по которому Гретцки действительно обходит Овечкина почти в два раза (у российского хоккеиста на данный момент 1619 очков).
Овечкин догнал Гретцки только по одному половинному показателю — по количеству шайб, заброшенных в регулярном сезоне. А если брать еще и Кубок Стэнли, наиболее важный трофей, то там Гретцки еще впереди на 50 шайб, — добавил специалист.
Овечкин, по мнению Шмурнова, «входит лишь в тридцатку знаменитых серьезных хоккеистов». И даже в 21-м веке находится не на первом месте, уступая Сидни Кросби. А если говорить про российских хоккеистов, то Шмурнову больше симпатизирует Никита Кучеров, также выступающий в НХЛ. Каждый сезон лидер «Тампы» делает невероятные вещи. Вот за кого болеть очень и очень внутренне полезно, как за продолжателя некой хоккейной традиции еще советской школы. Овечкин, практически никогда не игравший в России и практически ничего не выигравший за сборную России, никаким продолжателем традиций, конечно, не является.