"Овечкину очень далеко до Грецки": достижения российского хоккеиста в НХЛ подвергли сомнению

Овечкин, по мнению Шмурнова, «входит лишь в тридцатку знаменитых серьезных хоккеистов». И даже в 21-м веке находится не на первом месте, уступая Сидни Кросби. А если говорить про российских хоккеистов, то Шмурнову больше симпатизирует Никита Кучеров, также выступающий в НХЛ. Каждый сезон лидер «Тампы» делает невероятные вещи. Вот за кого болеть очень и очень внутренне полезно, как за продолжателя некой хоккейной традиции еще советской школы. Овечкин, практически никогда не игравший в России и практически ничего не выигравший за сборную России, никаким продолжателем традиций, конечно, не является.