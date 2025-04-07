Триумф Овечкина: почему НХЛ не отворачивается от российского спортсмена, хотя он демонстрирует лояльность Путину даже во время войны
Рекорд, казавшийся недосягаемым, побит спустя 26 лет. Россиянин Александр Овечкин забросил шайбу в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" и обогнал канадца Уэйна Гретцки по числу голов в Национальной хоккейной лиге (у того их было 894). Как спортсмену удалось взлететь на вершину, как он до сих пор остается там, несмотря на свою публичную поддержку Владимира Путина, и собирается ли он возвращаться в Россию — рассказывает "Новая газета Европа".
Овечкин мог войти в историю днем раньше, но сознательно упустил возможность: в конце матча с «Чикаго Блэкхокс», когда соперник снял вратаря, он отказался бросать по пустым воротам. После игры он пояснил, что не хотел устанавливать рекорд таким образом.
Свой 895-й гол в НХЛ Овечкин забил мощным броском. Игру остановили ради торжественной церемонии, он посвятил шайбу умершему отцу. Поздравить хоккеиста вышли семья и сам Уэйн Гретцки.
«Хочу сказать всем вам, фанаты по всему миру, русские, мы сделали это!» — обратился игрок к трибунам и телезрителям.
Чей рекорд побил Овечкин
До недавнего времени рекорд Уэйна Гретцки по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ казался недосягаемым. На протяжении десятилетий никто не мог даже приблизиться к его результату.
Гретцки за 21 год провел 1487 игр в НХЛ и четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. Он выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Девять раз становился самым ценным игроком сезона и десять — лучшим бомбардиром. Последнюю шайбу канадец забросил в 1999-м, установив, казалось бы, недостижимый рекорд.
Сам Гретцки когда-то побил рекорд другого великого канадца, Горди Хоу, у которого на счету была 801 забитая шайба. Хоу завершил карьеру в 1980 году и умер в 2016-м. Когда Уэйн обогнал соотечественника, его отец сказал: «Просто помни, что однажды, когда кто-то побьет твой рекорд, ты примешь это с таким же достоинством, как и Горди».
Гретцки последовал совету. Он поддерживал Овечкина на пути к заветной шайбе, называл своим другом и даже подарил клюшку.
Еще девять лет назад, после 500 шайб за 11 лет в НХЛ, Овечкин был уверен, что превзойти Гретцки нереально. «Думаю, никто в жизни не побьет его рекордов ни по голам, ни по очкам», — говорил тогда российский хоккеист.
С тех пор россиянина ждали не только победа в Кубке Стэнли, но и еще сотни шайб, новые рекорды (по голам за одну команду, по голам в пустые ворота, по количеству голов в большинстве и по голам в НХЛ среди россиян), драка с нокаутом в прямом эфире и статус самого высокооплачиваемого игрока лиги (заработал за карьеру 149,2 млн долларов, с учетом последнего сезона).
Как этого ждали
За каждым шагом Овечкина к рекорду наблюдал весь Вашингтон. По всему городу установили специальные счетчики голов, а НХЛ сменила логотип в соцсетях на изображение россиянина. Билеты на матчи клуба стали стремительно расти в цене. Так, в начале марта, после хет-трика Овечкина, самые дешевые места подорожали аж на 94% — с 82 до 159 долларов. Глава контент-отдела торговой площадки TickPick Кайл предполагает, что стоимость самого доступного билета может достичь 450–500 долларов.
С 6 марта Овечкин начал жертвовать деньги на исследования детской онкологии после каждой заброшенной шайбы.
НХЛ запустила обратный отсчет до рекорда, поддерживать Овечкина снова взялся сам Гретцки, а также именитые соперники, такие как Сидни Кросби и Марк-Андре Флёри. Гретцки выразил надежду пожать россиянину руку после исторической шайбы. Из действующих игроков НХЛ 98% анонимно пожелали Александру побить рекорд, но с оговоркой «только не в игре против нас», пишет The Athletic. «Скорее всего, это вратари», — пошутил Овечкин про оставшиеся 2% в разговоре с обозревателем «Спорт-Экспресс».
В январе 2024 года президент США Дональд Трамп, выступая с предвыборной речью на стадионе «Вашингтон Кэпиталз» Capital One Arena, назвал Овечкина «великим игроком». В 2019-м он принимал капитана «Вашингтон Кэпиталз» вместе с другими игроками в Белом доме и вдвоем с женой — у себя.
За 20 лет в НХЛ Овечкин завоевал сердца болельщиков по всему миру и заслужил признание критиков. С его приходом «Вашингтон Кэпиталз» вступил в новую эпоху.
Путь к рекорду едва не остановила травма. В ноябре 2024 года Овечкин сломал ногу, но уже через полтора месяца вернулся на лед. Жена спортсмена Настасья рассказала, что уже через неделю после травмы Александр катался на велосипеде и почти не использовал костыли.
«Он хромал, само собой. И ему было больно. Просто не хотел пользоваться костылями. <…> По-моему, дней через 12 он встал на лед», — вспоминает Настасья.
Рекорд в 1000 шайб в НХЛ Овечкин ставить не планирует, а о будущем говорит расплывчато. На вопрос о возможном возвращении в «Динамо» после следующего сезона он отвечает: «Скорее всего, да». Именно в этом клубе он стал молодой звездой и привлек внимание «Вашингтон Кэпиталз».
Путь к величию
Судьба Овечкина во многом была определена семьей: его родители — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина и футболист московского «Динамо» Михаил Овечкин. И если два его брата профессиональными спортсменами не стали, то Александр, младший из них, влюбился в хоккей по телевизору. В восемь лет его записали в секцию, а в десять он стал тренироваться в «Динамо».
Бить рекорды Александр привык уже с детства. В 12 лет он вдохновился результативностью известного российского хоккеиста из НХЛ Павла Буре и забросил шесть шайб в одном матче, чтобы превзойти того по итогам сезона, вспоминал Овечкин в интервью. В 16 лет он дебютировал во взрослой команде «Динамо». Позже, в 2013 году, в составе этой же команды Овечкин взял Кубок Гагарина, вернувшись в Россию из США на время паузы в НХЛ, где уже к тому моменту выступал за «Вашингтон Кэпиталз».
В первый раз нападающий уезжал из России со скандалом. Тогда, в 20 лет, Овечкин подписал контракт с омским «Авангардом», поскольку «Динамо», по его словам, не выполнило условия контракта. В итоге клубы судились, после чего права на игрока остались за московским клубом.
В 2007-м Овечкину впервые выбили клюшкой передний зуб. Вставлять новый он не собирался, считая это «бесполезным», ведь «опять выбьют». Фирменная улыбка с щелью в зубах стала неотъемлемой частью его образа — символом уникальности и, по словам агента Дэвида Абрутина, признаком «особой магии» хоккеиста. Так россиянин снимался в рекламе, давал интервью и женился.
Именно в таком образе игрок стал легендой НХЛ. Спустя 20 лет соперники до сих пор не могут подстроиться под его атаки и защитить ворота. Благодаря ему в хоккейном лексиконе появился термин «офис Овечкина» — позиция в левом круге вбрасывания перед воротами, откуда хоккеист с легкостью забивает шайбы в одно касание.
«Все вратари об этом знают, но не могут взять от него шайбы. Потому что там скорость полета шайбы 180 км/ч, вратарь не успевает», — объяснил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Он назвал умение Овечкина находить нужную позицию даром божьим. Чиновник также отметил, что командная работа в «Вашингтон Кэпиталз» сыграла ключевую роль в его успехах.
Украинский тренер Борис Дороженко, который основал в США хоккейную школу Next Generation Hockey, обращал внимание на «североамериканский» стиль катания Овечкина — пусть и неброский, но приносящий результат.
«В каком бы стиле Овечкин ни катался, за него говорит его продуктивность, уникальное умение подстроиться под самую неудобную передачу и нанести бросок. Такое невозможно при плохом катании», — говорил Дороженко в 2021 году.
Играя против Овечкина, голкиперу нужно всегда быть наготове, говорил канадский вратарь Мартин Бродер. Из-за его жалобы в 2006 году российскому хоккеисту запретили играть с зеркальным визором. Вратарь возмущался, что под таким стеклом не видит глаз форварда.
Джокер в команде Путина
Овечкин отличился не только спортивными достижениями, но и участием в политике. Сначала хоккеист просто поддерживал Владимира Путина, а затем создал целое движение его имени.
Впервые игрок и президент встретились в 2007 году после бронзы на домашнем чемпионате мира. Позже в статусе победителя ЧМ-2014 Овечкин просил у Путина Mercedes GL для игроков сборной. Просто «передал» пожелание на правах капитана, и машины хоккеисты получили.
В 2014 году Овечкин поддержал Путина, репостнув фото после аннексии Крыма, а затем неоднократно поздравлял его с днем рождения. В 2017-м, когда Овечкин женился, тот поздравил его лично по телефону и подарил чайный сервиз. В 2018 году Путин лично отметил победу Овечкина в плей-офф НХЛ во время общения с журналистами.
Тогда же, уже 12 лет играя в «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист создал общественное движение Putin Team. Источники «Ведомостей» утверждали, что идея принадлежит не спортсмену, а проект должен показать Западу поддержку президента лучшими людьми России. В команду проекта, запущенного под президентские выборы, вошли медийные личности, такие как фигурист Евгений Плющенко, шахматист Сергей Карякин, артисты Николай Басков и Полина Гагарина, а также военный и нынешний полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога — на тот момент спикер самопровозглашенной «ДНР».
Алексей Навальный обращал внимание, что сам Овечкин, хоккеисты Илья Ковальчук и Павел Буре живут или владеют недвижимостью в США. У другого участника движения Евгения Малкина вовсе нашли американское гражданство.
Ни о каких заметных проектах «Команды Путина» не известно, ее сайт недоступен с апреля 2022 года, сейчас в России продается одежда одноименного бренда.
Ценный актив
Большинство российских игроков в НХЛ решили не высказываться по поводу войны, и лишь защитник «Калгари» Никита Задоров публично выразил свою позицию. В интервью Юрию Дудю хоккеист рассказывал о разногласиях в чате российских НХЛ-овцев: «С одной стороны — пропагандистский лагерь, с другой — адекватный, на мой взгляд».
Сам Овечкин на вторжение России в Украину отреагировал невнятно. Он призвал всех к миру и заявил, что не может контролировать происходящее, а Путин — его президент. В его инстаграме до сих пор остается аватар с изображением политика. По информации The New York Times, Овечкин хотел сменить фото после начала войны, но его отговорили.
Конгресс украинцев Канады потребовал от правительства страны закрыть Овечкину въезд за отказ «выступить против геноцида». Сам хоккеист позже похвалил НХЛ за решение не вводить санкции против российских игроков.
Для «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин стал суперценным активом. Имидж всего клуба уже много лет завязан в значительной степени именно на нём, и как замечал спортивный комментатор Слава Маламуд, «команда этот имидж будет охранять всеми силами». «Если Овечкина нужно будет охранять от прессы и от вопросов, они будут это делать», — подчеркивал он.
Овечкин присоединился к «Вашингтон Кэпиталз» в 19 лет, а дебютировал за команду в 20. Клуб сразу начал строить игру вокруг него, и уже через три года подписал с ним рекордный контракт, а еще через два сделал капитаном. Всю последующую карьеру он провел в «Кэпиталз». Восьмерка на его спине стала символом клуба, и это не случайно: его мать, Татьяна Овечкина, дважды становилась олимпийской чемпионкой по баскетболу под тем же номером.
«У Овечкина спортивная советская семья. <…> Ведь и мама его — великая спортсменка. А спортсмены всегда живут в своей системе координат, и он так воспитан. Для него, как для представителей большинства видов спорта, не считая свободных, как теннис, борьба за родину — всегда очень важно. Родина всегда права, и так далее», — заявлял «Дождю» спортивный журналист Александр Шмурнов.
В январе у комиссара НХЛ Гэри Беттмэна спросили, не вызывает ли у него неловкости тот факт, что россиянин стремится побить исторический рекорд, в то время как национальные сборные России отстранены от участия в международных турнирах из-за войны.
«Насколько нам известно, он играет за “Вашингтон Кэпиталз”. Он не играет за Россию. Это свидетельство его заслуг и заслуг “Кэпиталз”, и в этом вся суть», — ответил Беттмэн.
В марте, на фоне слухов о возможном перемирии в войне, США и Россия решили, что самое время обсудить хоккей на самом высоком уровне. Путин предложил организовать матчи между командами НХЛ и КХЛ, а Трамп инициативу поддержал. В американско-канадской лиге этого не ожидали и комментировать отказались.