Триумф Овечкина: почему НХЛ не отворачивается от российского спортсмена, хотя он демонстрирует лояльность Путину даже во время войны

Овечкин присоединился к «Вашингтон Кэпиталз» в 19 лет, а дебютировал за команду в 20. Клуб сразу начал строить игру вокруг него, и уже через три года подписал с ним рекордный контракт, а еще через два сделал капитаном. Всю последующую карьеру он провел в «Кэпиталз». Восьмерка на его спине стала символом клуба, и это не случайно: его мать, Татьяна Овечкина, дважды становилась олимпийской чемпионкой по баскетболу под тем же номером.