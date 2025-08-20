Взорвавшийся батискаф ничему не научил? Еще один миллиардер собрался повторить путь к "Титанику"
Через два года после трагического крушения батискафа Titan, в результате которого погибли пять человек, включая его генерального директора Стоктона Раша, очередной миллиардер, по сообщениям, готовится к погружению к обломкам «Титаника». Это подчеркивает сохраняющийся интерес и сопутствующие риски глубоководных экспедиций. В отличие от злополучной Oceangate, компании вроде Triton Submarines делают акцент на безопасности и сертификации своих подводных аппаратов.
Два года назад парень по имени Стоктон Раш погиб, управляя своей «экспериментальной» подводной лодкой по направлению к месту крушения «Титаника». На борту «Титана» находились ещё четыре несчастных жертвы, включая пакистанского бизнесмена Шахзаду Давуда и его сына. Компания Раша, Oceangate, зарабатывала деньги, привлекая состоятельных клиентов и организуя для них поездки к подводному месту крушения, но всё закончилось трагическим взрывом. Теперь, по сообщениям, ещё один миллиардер услышал зов и собирается посетить глубокие, тёмные глубины, где покоится вековой символ технологической самонадеянности.
«Помимо того, что это исторически значительное кораблекрушение, факт его нахождения на такой глубине делает его особенно интересным для посещения», — недавно рассказал New York Post Патрик Лэйхи, генеральный директор Triton Submarines.
Источник, знакомый с планами предстоящей экспозиции к знаменитому месту крушения, сообщил The Post: «Я слышал, что кто-то собирается спуститься к „Титанику“ через пару недель. Что я могу сказать — это миллиардер. Поездка туда обойдётся в 10 миллионов долларов».
К сожалению, в отчёте не указано, кто именно этот миллиардер, и источник не раскрыт. Если информация верна, детали станут известны в ближайшее время. Немногим более года назад BBC сообщала, что нефтяной и недвижимый миллиардер Ларри Коннор намерен посетить место крушения «Титаника» при поддержке Лэйхи.
Примечательно, что, насколько можно судить, большинство компаний, работающих в индустрии подводного туризма, имеют мало общего с Oceangate, которую считали сомнительеной ещё до того, как одна из её экспедиций унесла жизни пяти человек, включая её генерального директора. Отчёт Морской следственной комиссии Береговой охраны США опубликованный в начале этого года, подробно описывает многочисленные недостатки в подходе компании к подводной навигации, отмечая, что «процессы проектирования и тестирования» подводной лодки Titan «не учитывали многие фундаментальные инженерные принципы, которые считаются критически важными для обеспечения безопасности и надёжности эксплуатации».
В качестве примера безумия Oceangate, Коннор и Лэйхи ранее заявляли, что у них нет конкретных сроков для визита к «Титанику», и что они погрузятся на место только после полной сертификации их подводной лодки морской организацией. Именно так и должно быть. Между тем, Titan от Oceangate никогда официально не сертифицировалась, согласно заявлению компании. Кроме того, в одном из исков утверждалось, что иллюминатор подводной лодки был сертифицирован только для погружений на глубину до 1300 метров, несмотря на то, что «Титаник» лежит почти на 4000 метрах под водой.
Сам Лэйхи ранее критиковал сомнительные бизнес-практики Раша. «Трагедия OceanGate была полностью предотвратимой, - заявил он после катастрофы. - В исследовании глубоководья нет места экспериментальным аппаратам. Если вы хотите отправлять людей в глубины океана, вы должны соответствовать более высоким стандартам. И этот высокий стандарт — это аккредитация и сертификация».
Подводная лодка Triton, Explorer, внешне напоминает кофемашину Mr. Coffee. «Triton 4KM/2 Abyssal Explorer будет использоваться для вдохновения, образования и продвижения океанических исследований для будущих поколений», — объявила компания в прошлом году. Компания Лэйхи Triton производит подводные лодки, но, в отличие от Oceangate, не предлагает частных поездок на них, сообщил представитель компании Gizmodo.
Причины, по которым миллиардеры так одержимы океаном или космосом, остаются неясными. Возможно, это связано с тем, что эти пространства огромны и являются очевидными символами исследования и неизведанного, а у них есть отчаянное желание вписать себя в историю? Как бы то ни было, такие увлечения скорее свидетельствуют о явном дефиците воображения у золотой элиты. Их весь процесс принятия решений сводится к тому, чтобы взглянуть на самое большое явление перед собой и сказать: «Я посвящу свою жизнь ЭТОМУ».