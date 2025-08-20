Взорвавшийся батискаф ничему не научил? Еще один миллиардер собрался повторить путь к "Титанику"

В качестве примера безумия Oceangate, Коннор и Лэйхи ранее заявляли, что у них нет конкретных сроков для визита к «Титанику», и что они погрузятся на место только после полной сертификации их подводной лодки морской организацией. Именно так и должно быть. Между тем, Titan от Oceangate никогда официально не сертифицировалась, согласно заявлению компании. Кроме того, в одном из исков утверждалось, что иллюминатор подводной лодки был сертифицирован только для погружений на глубину до 1300 метров, несмотря на то, что «Титаник» лежит почти на 4000 метрах под водой.