В латвийском городе будут платить новое пособие на детей. Сколько дают и кто может его получить?

Кстати, в Лиепайской социальной службе уже сейчас можно подать заявку на получение пособия в размере 20 евро на каждого школьника. Его могут получить семьи, воспитывающие не менее трёх детей или детей с инвалидностью, семьи, у которых по решению Сиротского суда находятся один или несколько детей, а также все семьи, признанные малоимущими в период с 1 июля по 30 сентября. На данный момент уже подано более 800 заявлений, из которых свыше 700 — электронным способом.