В латвийском городе будут платить новое пособие на детей. Сколько дают и кто может его получить?
Семьи, в которых ребёнок 1 сентября начнёт обучение в 1-м классе в одном из общеобразовательных учреждений Лиепаи, смогут с 1 сентября подать заявление на получение пособия в размере 30 евро для покупки школьных принадлежностей.
Пособие для первоклассников в размере 30 евро будет предоставляться независимо от задекларированного места жительства ребёнка. Чтобы его получить, родителю или законному представителю ребёнка с 1 сентября по 15 октября необходимо заполнить заявление. Проще всего это сделать электронно — через единую систему заявлений самоуправления с 1 сентября.
Для заполнения заявления нужно авторизоваться в системе с помощью интернет-банка или e-подписи. Подать заявление можно также в школе или в Социальной службе по адресу: ул. Эдуарда Вейденбаума, 3.
Кстати, в Лиепайской социальной службе уже сейчас можно подать заявку на получение пособия в размере 20 евро на каждого школьника. Его могут получить семьи, воспитывающие не менее трёх детей или детей с инвалидностью, семьи, у которых по решению Сиротского суда находятся один или несколько детей, а также все семьи, признанные малоимущими в период с 1 июля по 30 сентября. На данный момент уже подано более 800 заявлений, из которых свыше 700 — электронным способом.
Чтобы получить пособие на приобретение школьных принадлежностей, родителю или законному представителю ребёнка до 30 сентября необходимо заполнить заявление и подать его в Социальную службу. Это можно сделать онлайн на сайте epakalpojumi.liepaja.lv или в Информационном центре Социальной службы Лиепаи (ул. Эдуарда Вейденбаума, 3, 1-й этаж).
Оба вида пособий перечисляются в течение месяца с даты получения заявления на расчётный счёт в кредитном учреждении, указанный в заявлении.
Ранее Otkrito.lv писал о том, как много родителей в Латвии получают пособия на детей. О каких суммах идет речь?