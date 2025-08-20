Более 2000 детей ждут приема у зубного в институте Страдиня - время ожидания до 5 лет

При этом врачи подчеркивают, что Стоматологический институт — не единственное место, где дети могут получить оплаченные государством услуги. Такие возможности предоставляют более 250 стоматологических учреждений по всей Латвии, а информацию о доступных очередях можно найти на портале rindapiearsta.lv. Национальная служба здравоохранения напоминает: если где-то отказываются записывать пациента или просят звонить строго в определенный день, это нарушает права пациента, и жители имеют право сообщить о таком случае.