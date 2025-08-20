Более 2000 детей ждут приема у зубного в институте Страдиня - время ожидания до 5 лет
В Латвии существует государственно оплачиваемая стоматологическая помощь детям, однако родители все чаще сталкиваются с длинными очередями. Особенно тревожна ситуация в Стоматологическом институте Рижского университета Страдиня, где в очереди ждут более 2000 детей, а в отдельных случаях ожидание может растянуться до пяти лет. В соцсетях родители иронично называют это явление «профилактической роскошью».
Специалисты объясняют, что главная причина столь длинных очередей — ограниченные ресурсы: не хватает как врачей, так и финансирования. Значительная часть возможностей института ежедневно уходит на оказание помощи в острых случаях — детям с травмами, тяжелыми воспалениями или особыми потребностями. Таким пациентам помощь оказывается немедленно, но для обычных визитов ожидание может быть крайне долгим, сообщают 360 Ziņas.
При этом врачи подчеркивают, что Стоматологический институт — не единственное место, где дети могут получить оплаченные государством услуги. Такие возможности предоставляют более 250 стоматологических учреждений по всей Латвии, а информацию о доступных очередях можно найти на портале rindapiearsta.lv. Национальная служба здравоохранения напоминает: если где-то отказываются записывать пациента или просят звонить строго в определенный день, это нарушает права пациента, и жители имеют право сообщить о таком случае.
В то же время в самой системе здравоохранения признают, что выделяемого финансирования на детскую стоматологию недостаточно для покрытия всех потребностей. Хотя ежегодно выделяются дополнительные средства (в прошлом году — около 10 миллионов евро), проблему это полностью не решает. Врачи подчеркивают, что здоровье зубов невозможно обеспечить только за счет оплаченных государством услуг — решающую роль играют повседневные привычки детей.
Специалисты напоминают, что основные причины возникновения кариеса — чрезмерное употребление сладкого и недостаточная чистка зубов. Родителям рекомендуют следить за регулярным уходом за зубами, уменьшать количество сахара в рационе и уже с одного года раз в год посещать оплаченного государством зубного гигиениста. Здесь очереди относительно короткие — около месяца, и такой шаг помогает вовремя выявить проблемы и предотвратить серьезные последствия. Стоматологи подчеркивают: профилактика — лучший вклад в здоровье зубов ребенка.