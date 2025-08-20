Красиво играть в баскетбол не запретишь: нашим спортсменам на подготовку к EuroBasket 2025 выделено больше миллиона

В этом году общая сумма на подготовку сборной к чемпионату Европы, рассчитанная ЛБС, составила 14 млн евро. Указанная стоимость проживания по-прежнему составляет 120 евро в день на человека, а расходы на питание сокращены вдвое - до 55 евро. Однако с 7 июля по 24 августа на питание сборной (в среднем 30 человек) также предусмотрено потратить около 114 тысяч евро. Прошлым летом Лука Банки жил в гостинице, а в этом году для него была арендована квартира. Насколько известно, итальянец прибыл в Латвию незадолго до официального начала лагеря 28 июля, а чемпионат Европы начинается 27 августа, то есть квартира потребовалась примерно на месяц и ЛБС планировал потратить на это семь тысяч евро.