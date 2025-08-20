Красиво играть в баскетбол не запретишь: нашим спортсменам на подготовку к EuroBasket 2025 выделено больше миллиона
Подготовка сборной Латвии к чемпионату Европы по баскетболу обойдется в 1,14 млн евро, вызвав общественное недоумение из-за высоких расходов на проживание, питание и организацию матчей.
Подготовка к финальному турниру чемпионата Европы продолжительностью около полутора месяцев обойдется сборной Латвии по баскетболу примерно в 1,14 млн евро. В отличие от прошлого года, Министерство образования и науки (МОН) более скрупулезно оценивало поданную Латвийским баскетбольным союзом (ЛБС) смету запроса на финансирование и выделило около трети (337 тысяч), но и в этот раз недоумение в обществе вызывает "красивый" стиль жизни баскетболистов, сообщает Latvijas Avīze.
В этом году общая сумма на подготовку сборной к чемпионату Европы, рассчитанная ЛБС, составила 14 млн евро. Указанная стоимость проживания по-прежнему составляет 120 евро в день на человека, а расходы на питание сокращены вдвое - до 55 евро. Однако с 7 июля по 24 августа на питание сборной (в среднем 30 человек) также предусмотрено потратить около 114 тысяч евро. Прошлым летом Лука Банки жил в гостинице, а в этом году для него была арендована квартира. Насколько известно, итальянец прибыл в Латвию незадолго до официального начала лагеря 28 июля, а чемпионат Европы начинается 27 августа, то есть квартира потребовалась примерно на месяц и ЛБС планировал потратить на это семь тысяч евро.
Странная ситуация и с проверочными матчами. Полет, пребывание и питание в Италии, а также в Греции оплачивал ЛБС, как и при приеме Литвы и Словении расходы противников покрывала латвийская сторона. Словенцам были куплены авиабилеты, оплачена гостиница и питание, литовцы должны были сами оплатить только дорогу до Риги. На проведение этих двух проверочных матчей дома ЛБС планировал потратить в общей сложности более 325 тысяч евро (включая упомянутые расходы соперников). На аренду арены за два дня ушли 60 тысяч.
В прошлом году Лука Банки запросил у ЛБС зарплату за один месяц в размере 44 тыс. евро. В этом году в запросе указано, что главному тренеру с марта по сентябрь, а значит, фактически за полгода, надо 64 тысячи евро.
"ЛБС отметил, что без покрытия расходов такие хорошие сборные, как Литва и Словения, в Латвию не поехали бы, - пояснил Latvijas Avīze директор департамента спорта МОН Александр Самойлов. "Мое личное мнение - если хочешь потренироваться на поле, где пройдет чемпионат Европы, то обязательно приедешь за свои средства, причем еще с учетом уровня нашей команды. Тренироваться на центральной площадке, где пройдут важнейшие матчи, - привилегия для своих. Но, учитывая, что такое соглашение у ЛБС уже было заключено, мы пошли им навстречу. Другие расходы на проведение проверочных игр - там наша позиция заключалась в том, что государство уже выделило очень большую дотацию EuroBasket 2025, поэтому ЛБС должен был найти возможность покрыть их своими силами".