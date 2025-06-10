"Оправдывал агрессию России": хоккеиста Овечкина включили в базу украинского сайта "Миротворец"
Капитана команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина включили в базу украинского сайта "Миротворец".
В Украине россиянина назвали угрозой суверенитету и территориальной целостности страны, а также обвинили в "оправдании агрессии России и отбеливании ее репутации".
Ранее легендарный вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек заявил, что Овечкина используют для поддержки действий России в Украине, а НХЛ способствует рекламе войны.
По ходу сезона‑2024/25 в НХЛ Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф. «Вашингтон» вылетел во втором раунде плей‑офф НХЛ, уступив в серии «Каролине» (1–4).
Некоторые, впрочем, считают, что Александру Овечкину далеко до Гретцки - последний рекорд Овечкина очень частный, а его успехи раздуты пропагандой.