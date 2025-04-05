Овечкин повторил рекорд легендарного Уэйна Гретцки - и еще один гол сделает его величайшим хоккеистом
Российский хоккеист Александр Овечкин в пятничном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отметился двумя заброшенными шайбами и повторил легендарное достижение канадца Уэйна Гретцки — 894 гола за карьеру в НХЛ.
Представляемая им команда Washington Capitals на своем льду обыграла Chicago Blackhawks со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0). Опытный нападающий забросил первую шайбу уже в первом периоде, а второй точный бросок в третьем периоде вывел Capitals вперед — 4:3. Эти голы стали для него 893-м и 894-м в карьере, благодаря чему он сравнялся с историческим рекордом Гретцки.
«Уверен, что это был особенный момент для всех — для нас, болельщиков, семьи, друзей. Сделать это дома и еще при победе — большая честь», — сказал Овечкин после матча.
Кроме Овечкина, в составе Capitals голами отметились Райан Леонард, Мартин Фехерави и Дилан Строум, который также сделал результативную передачу. У Blackhawks шайбы забросили Филип Куршев, Тайлер Бертуччи и Фрэнк Назар.
После того как Александр Овечкин забил свои 893-й и 894-й голы в карьере, сравнявшись с Уэйном Гретцки, последний, наблюдавший за этим историческим моментом вживую, отметил: «Александр — выдающийся игрок для нашего спорта, для Вашингтона и своей страны. Я горжусь им и тем, чего мы достигли. Это делает нашу игру такой замечательной».
Гретцки также подчеркнул, насколько важно для него было присутствовать при этом историческом событии, подобно тому, как Горди Хоу присутствовал при том, как Гретцки побил его рекорд в 1994 году: «Когда я побил рекорд Горди, мой отец в ту же ночь сказал мне — гордись тем, кто однажды побьет твой рекорд».
Эти слова Гретцки отражают его уважение и поддержку Овечкина, а также осознание значимости такого достижения в истории хоккея.
Достижение Александра Овечкина — 894 гола в Национальной хоккейной лиге — является одним из самых значимых индивидуальных рекордов в профессиональном хоккее. Этим результатом он сравнялся с легендарным Уэйном Гретцки, который десятилетиями считался недосягаемым обладателем рекорда по количеству заброшенных шайб.
Рекорд Гретцки был установлен еще в 1999 году, и многие эксперты считали, что его невозможно побить — современная НХЛ стала быстрее, жестче, а мастерство вратарей значительно выросло. Кроме того, Овечкин выступал в эпоху, когда общее количество голов в матчах значительно ниже, чем в 1980–1990-х годах. Поэтому это достижение — не просто статистика, а доказательство исключительной выносливости, стабильности и мастерства Овечкина. На протяжении двух десятилетий он остается одним из доминирующих нападающих лиги, верен одной команде — Washington Capitals — и вдохновляет целое поколение хоккеистов по всему миру.
Александр Овечкин после победы в финальной серии Кубка Стэнли
Если Овечкин сумеет забросить еще одну шайбу, он станет единоличным рекордсменом и самым результативным игроком в истории НХЛ. Это не только закрепит его место среди хоккейных легенд, но и официально сделает его величайшим снайпером всех времен.