Овечкин повторил рекорд легендарного Уэйна Гретцки - и еще один гол сделает его величайшим хоккеистом

Рекорд Гретцки был установлен еще в 1999 году, и многие эксперты считали, что его невозможно побить — современная НХЛ стала быстрее, жестче, а мастерство вратарей значительно выросло. Кроме того, Овечкин выступал в эпоху, когда общее количество голов в матчах значительно ниже, чем в 1980–1990-х годах. Поэтому это достижение — не просто статистика, а доказательство исключительной выносливости, стабильности и мастерства Овечкина. На протяжении двух десятилетий он остается одним из доминирующих нападающих лиги, верен одной команде — Washington Capitals — и вдохновляет целое поколение хоккеистов по всему миру.