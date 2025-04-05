Овечкин повторил рекорд легендарного Уэйна Гретцки - и еще один гол сделает его величайшим хоккеистом
фото: AP/Scanpix
Товарищи по команде поздравляют Овечкина (в центре) с 894-м голом в карьере.
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Овечкин повторил рекорд легендарного Уэйна Гретцки - и еще один гол сделает его величайшим хоккеистом

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Jauns.lv

Российский хоккеист Александр Овечкин в пятничном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отметился двумя заброшенными шайбами и повторил легендарное достижение канадца Уэйна Гретцки — 894 гола за карьеру в НХЛ.

Представляемая им команда Washington Capitals на своем льду обыграла Chicago Blackhawks со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0). Опытный нападающий забросил первую шайбу уже в первом периоде, а второй точный бросок в третьем периоде вывел Capitals вперед — 4:3. Эти голы стали для него 893-м и 894-м в карьере, благодаря чему он сравнялся с историческим рекордом Гретцки.

«Уверен, что это был особенный момент для всех — для нас, болельщиков, семьи, друзей. Сделать это дома и еще при победе — большая честь», — сказал Овечкин после матча.

Кроме Овечкина, в составе Capitals голами отметились Райан Леонард, Мартин Фехерави и Дилан Строум, который также сделал результативную передачу. У Blackhawks шайбы забросили Филип Куршев, Тайлер Бертуччи и Фрэнк Назар.

После того как Александр Овечкин забил свои 893-й и 894-й голы в карьере, сравнявшись с Уэйном Гретцки, последний, наблюдавший за этим историческим моментом вживую, отметил: «Александр — выдающийся игрок для нашего спорта, для Вашингтона и своей страны. Я горжусь им и тем, чего мы достигли. Это делает нашу игру такой замечательной».

фото: AP/Scanpix
Уэйн Гретцки лично стал свидетелем этого исторического момента и достижения Овечкина.
Уэйн Гретцки лично стал свидетелем этого исторического момента и достижения Овечкина.

Гретцки также подчеркнул, насколько важно для него было присутствовать при этом историческом событии, подобно тому, как Горди Хоу присутствовал при том, как Гретцки побил его рекорд в 1994 году: «Когда я побил рекорд Горди, мой отец в ту же ночь сказал мне — гордись тем, кто однажды побьет твой рекорд».

Эти слова Гретцки отражают его уважение и поддержку Овечкина, а также осознание значимости такого достижения в истории хоккея.

Достижение Александра Овечкина — 894 гола в Национальной хоккейной лиге — является одним из самых значимых индивидуальных рекордов в профессиональном хоккее. Этим результатом он сравнялся с легендарным Уэйном Гретцки, который десятилетиями считался недосягаемым обладателем рекорда по количеству заброшенных шайб.

Рекорд Гретцки был установлен еще в 1999 году, и многие эксперты считали, что его невозможно побить — современная НХЛ стала быстрее, жестче, а мастерство вратарей значительно выросло. Кроме того, Овечкин выступал в эпоху, когда общее количество голов в матчах значительно ниже, чем в 1980–1990-х годах. Поэтому это достижение — не просто статистика, а доказательство исключительной выносливости, стабильности и мастерства Овечкина. На протяжении двух десятилетий он остается одним из доминирующих нападающих лиги, верен одной команде — Washington Capitals — и вдохновляет целое поколение хоккеистов по всему миру.

Александр Овечкин после победы в финальной серии Кубка Стэнли

Если Овечкин сумеет забросить еще одну шайбу, он станет единоличным рекордсменом и самым результативным игроком в истории НХЛ. Это не только закрепит его место среди хоккейных легенд, но и официально сделает его величайшим снайпером всех времен.

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