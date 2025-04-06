Александр Овечкин установил мировой рекорд и стал лучшим игроком в истории НХЛ

Сейчас на счету российского форварда 967 голов в НХЛ с учетом плей-офф, у Гретцки — 1016. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что в следующем сезоне Овечкину надо «заходить» на 1000 голов — «закрыть одну тему и нацелиться на другую».