Александр Овечкин установил мировой рекорд и стал лучшим игроком в истории НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин, который играет за «Вашингтон Кэпиталз», 6 апреля в выездном матче против «Нью-Йорк Айлендерс» побил снайперский рекорд лиги, поставленный Уэйном Гретцки 26 лет назад — забил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На воротах «Нью-Йорк Айлендерс» стоял российский голкипер Илья Сорокин. В первом тайме, до того как был побит рекорд Гретцки, команда Овечкина проигрывала 2:0, сообщает RTVi.
После того, как рекорд Гретцки был побит, матч приостановили, чтобы все могли поздравить Овечкина. Он заявил, что посвящает этот гол своему покойному отцу.
В предыдущем матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся два дня назад, Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки, забросив две шайбы в ворота «Чикаго Блэкхокс» на домашней арене и принес своей команде победу со счетом 5:3.
Сейчас на счету российского форварда 967 голов в НХЛ с учетом плей-офф, у Гретцки — 1016. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что в следующем сезоне Овечкину надо «заходить» на 1000 голов — «закрыть одну тему и нацелиться на другую».