"Это насилие над ребенком!" Сын Плющенко и Рудковская вышел на лед с огромной температурой - его увезли на скорой

Генеральный директор «Ангелы Плющенко» и продюсер шоу Яна Рудковская в разговоре со «Спорт-Экспрессом» подтвердила, что Александр выступал с температурой, объяснив это сложностью заменить его: «В день рождения папы, к сожалению, Александру стало плохо. Ночью поднялась температура, утром мы попытались ее сбить — ему стало чуть лучше. Поэтому он выступал, хотя температура и была. У Александра главная роль в шоу, солирует в качестве принца — заменить было некем, это никто бы не откатал. Это большая роль, за утро было бы сложно поставить ее для кого-то из ребят. Была опция, при которой роль принца откатал бы хореограф, но Александр отказался, они так с Евгением решили — сказали, что будет кататься. Мы увидели, что ему становится хуже. Сейчас он находится в отеле, под наблюдением. С ним моя мама, врач. Я была у него, сейчас снова еду. Врачи сказали, что предпосылок для госпитализации нет. Ему дали сильные препараты, сейчас наблюдаем. Вечером должны были уехать в Москву, но сейчас остаемся в Санкт-Петербурге. При такой ситуации ехать нельзя, думаю, что останемся еще на сутки».