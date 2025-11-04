"Это насилие над ребенком!" Сын Плющенко и Рудковская вышел на лед с огромной температурой - его увезли на скорой
12-летнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, увезли на скорой помощи после выступления в ледовом шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. Несмотря на высокую температуру и сильное недомогание, мальчик всё же вышел на лёд — как утверждают родители, заменить его было некем.
Евгений Плющенко рассказал, что сын чувствовал себя плохо, но решение выступать всё равно было принято: «У Санька была всю ночь температура, сбивали её, тошнило, состояние ужасное. Думали — всё. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна правильно сказала: "А как быть, если чемпионат мира — а ты в таком состоянии? Нет вариантов!" Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими "нурофенами" — и он откатался, герой», — приводит слова Евгения Плющенко Sport24.
3 ноября, в день 43-летия фигуриста, в шоу «Спящая красавица» он сам исполнил роль короля, а его сын — роль принца.
Генеральный директор «Ангелы Плющенко» и продюсер шоу Яна Рудковская в разговоре со «Спорт-Экспрессом» подтвердила, что Александр выступал с температурой, объяснив это сложностью заменить его: «В день рождения папы, к сожалению, Александру стало плохо. Ночью поднялась температура, утром мы попытались ее сбить — ему стало чуть лучше. Поэтому он выступал, хотя температура и была. У Александра главная роль в шоу, солирует в качестве принца — заменить было некем, это никто бы не откатал. Это большая роль, за утро было бы сложно поставить ее для кого-то из ребят. Была опция, при которой роль принца откатал бы хореограф, но Александр отказался, они так с Евгением решили — сказали, что будет кататься. Мы увидели, что ему становится хуже. Сейчас он находится в отеле, под наблюдением. С ним моя мама, врач. Я была у него, сейчас снова еду. Врачи сказали, что предпосылок для госпитализации нет. Ему дали сильные препараты, сейчас наблюдаем. Вечером должны были уехать в Москву, но сейчас остаемся в Санкт-Петербурге. При такой ситуации ехать нельзя, думаю, что останемся еще на сутки».
История вызвала шквал критики в соцсетях: пользователи обвинили родителей в безответственности и эксплуатации ребёнка ради шоу и публичного имиджа: «Ребёнок с температурой, а они его на лёд! Какой ужас. Это не воспитание силы воли — это насилие над ребёнком!», «Главная роль важнее здоровья сына? Ну тогда поздравляю, "цирк на льду" уже не метафора», «Напичкали нурофеном — гордятся! Это вообще нормально? Кто-нибудь из опеки вообще читает такие интервью?», «Какая там "герой"? Ему 12 лет! Родители должны были отменить выход, а не сравнивать это с чемпионатом мира», «Весь их гламурный мир живёт по принципу: ребёнок — часть шоу. Болен? Главное, чтобы аплодировали», «А потом удивляются, почему у детей звёзд нервные срывы. Потому что их с детства учат терпеть и страдать ради лайков».