Нужна хорошая зарплата и гибкий график? Названы трудовые вакансии, которые вызвали наибольший интерес у жителей Латвии
В третьем квартале наибольший интерес среди соискателей вызвали вакансии в сфере администрирования и предложения с возможностью удаленной работы, свидетельствует свежая статистика CVMarket.lv. На десять самых популярных вакансий подали заявки более 4030 кандидатов, активнее всего откликаясь на должности в административной, торговой и логистической сферах.
Больше всего заявок — 591 — получила вакансия консультанта по путешествиям в компании BERRO. Это предложение выделялось возможностью полностью удаленной работы, гибким графиком и привлекло более 7800 просмотров, что подтверждает, что гибкий формат труда по-прежнему остается одним из ключевых факторов при выборе работы.
На втором месте — должность оператора по вводу данных, на которую откликнулись 582 кандидата, а объявление собрало почти 8800 просмотров. Вакансия предусматривала полную занятость в Риге с заработной платой от 1550 до 1850 евро до вычета налогов.
Третье место заняла вакансия ассистента руководителя проектов, на которую подали заявки 446 человек, а объявление набрало свыше 5800 просмотров. Предлагалась зарплата в размере 1000–1300 евро брутто и возможность карьерного роста до позиции руководителя проектов, что особенно привлекло соискателей, находящихся в начале профессионального пути.
В списке самых популярных вакансий также оказались должность администратора отдела персонала, вакансия специалиста по продажам, а также работа кладовщиком в ночную смену в компании DPD Latvija, на которую подали заявки 346 кандидатов. Предлагалась оплата 10,5 евро в час до вычета налогов, а также ряд дополнительных преимуществ — транспорт до и с работы, оплачиваемый выходной в день рождения и другие льготы.
Статистика третьего квартала показывает, что соискатели продолжают ценить компании, где можно работать по гибкому графику, развиваться профессионально и выполнять обязанности из дома.
В топ популярных вакансий вошли также должности специалиста по цифровому маркетингу на неполный рабочий день (337 заявок), офисного администратора (332), специалиста по обработке данных (328) и специалиста по логистике (325). Всего эти десять вакансий собрали более 52 000 просмотров, что свидетельствует о высокой активности на рынке труда Латвии в этот период.