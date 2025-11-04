Важные налоговые изменения, которые коснутся всех латвийцев

Рассмотрение проекта государственного бюджета на 2026 год и сопутствующих законопроектов в Сейме продолжается, однако уровень цен на товары и услуги в следующем году будут определять уже ранее принятые решения о постепенном повышении ставок налогов. Партнер юридической фирмы ZAB Sorainen по налоговым и таможенным вопросам Янис Таукачс отмечает, что в настоящее время самые жаркие споры в Сейме и обществе идут не по вопросам бюджета и налоговой политики, а по другим темам. В тени этих эмоциональных дискуссий остались важные изменения, касающиеся всех жителей Латвии и физических лиц - владельцев долей компаний, если парламент утвердит изменения, пишет Dienas Bizness.