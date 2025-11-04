Важные налоговые изменения, которые коснутся всех латвийцев
В 2026 году для ряда товаров увеличится акцизный налог, одновременно для сдерживания роста цен на продукты питания предлагается снизить налог на добавленную стоимость (НДС). Также планируется изменить налогообложение дивидендов, которые получают физические лица.
Рассмотрение проекта государственного бюджета на 2026 год и сопутствующих законопроектов в Сейме продолжается, однако уровень цен на товары и услуги в следующем году будут определять уже ранее принятые решения о постепенном повышении ставок налогов. Партнер юридической фирмы ZAB Sorainen по налоговым и таможенным вопросам Янис Таукачс отмечает, что в настоящее время самые жаркие споры в Сейме и обществе идут не по вопросам бюджета и налоговой политики, а по другим темам. В тени этих эмоциональных дискуссий остались важные изменения, касающиеся всех жителей Латвии и физических лиц - владельцев долей компаний, если парламент утвердит изменения, пишет Dienas Bizness.
Сейчас в парламенте рассматриваются поправки к закону о НДС, предусматривающие введение с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года сниженной ставки налога в размере 12% для ряда продуктов питания: хлеба, молока, мяса птицы и яиц.
"На первый взгляд это отличная новость для покупателей и розничных торговцев, но изменятся ли цены и как - покажет время", - говорит эксперт.
Он отмечает, что Латвия таким образом присоединится к тем странам ЕС, где на продукты питания действует сниженная ставка НДС, так как сейчас в Латвии 12%-ная ставка применяется только к свежим фруктам, ягодам и овощам. Важными Таукачс считает и планируемые изменения в уплате налога на прибыль предприятий и подоходного налога с населения. Правительство предлагает ввести альтернативную модель (добровольную для выбора), если акционером латвийского предприятия является физическое лицо.