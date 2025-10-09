Латвийские пенсионеры обсудили с представителем Минэкономики, как снизить цены на еду. Что они узнали?

Во время презентации Миезайнис объяснил влияние меморандума о торговле продовольственными товарами, а также ответил на вопросы сеньоров, связанные с ценами на электроэнергию, тарифами на тепло и другими актуальными темами. «Цены на продукты, включённые в корзину низких цен, заметно снизились, тогда как, например, в Эстонии и Литве они выросли. Нам удалось установить очень хорошее сотрудничество как с торговцами, так и с производителями. Наша инициатива уже дала первые результаты, однако работа будет продолжена, чтобы сделать покупку продуктов питания для жителей ещё доступнее», — подчеркнул парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис.