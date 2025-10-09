Латвийские пенсионеры обсудили с представителем Минэкономики, как снизить цены на еду. Что они узнали?
8 октября парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис, откликнувшись на приглашение Латвийского объединения сообществ сеньоров, посетил школу сеньоров в Риге, где рассказал о текущих инициативах по снижению цен на продукты питания и других проектах Министерства экономики.
Во время презентации Миезайнис объяснил влияние меморандума о торговле продовольственными товарами, а также ответил на вопросы сеньоров, связанные с ценами на электроэнергию, тарифами на тепло и другими актуальными темами. «Цены на продукты, включённые в корзину низких цен, заметно снизились, тогда как, например, в Эстонии и Литве они выросли. Нам удалось установить очень хорошее сотрудничество как с торговцами, так и с производителями. Наша инициатива уже дала первые результаты, однако работа будет продолжена, чтобы сделать покупку продуктов питания для жителей ещё доступнее», — подчеркнул парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис.
Заместитель председателя правления Латвийского объединения сообществ сеньоров Лилита Калнaя положительно оценила работу Министерства экономики, которая привела к заключению договора о сотрудничестве в области образования сеньоров. «Это был первый раз, когда мы пригласили представителя Министерства экономики. Парламентский секретарь Юргис Миезайнис ещё в ноябре прошлого года интересовался школами сеньоров в Латвии и подписал соглашение о сотрудничестве по вопросам их обучения. Наши сеньоры очень образованные и любознательные, поэтому сегодня мы обсуждали не только меморандум о торговле продовольственными товарами, но и снижение НДС на продукты питания. Ждём следующей встречи, чтобы узнать о дальнейшем продвижении этого вопроса», — отметила Лилита Калнaя.
Меморандум предусматривает, что в корзину низких цен включены продукты из десяти основных категорий: хлеб, молоко, молочные продукты, свежие овощи и картофель, свежие фрукты и ягоды, мясо, свежая рыба, мука и другие зерновые, яйца, а также оливковое или другое растительное масло.
Цель меморандума о торговле продуктами питания — обеспечить жителям Латвии доступ к основным продовольственным товарам по более низким ценам. Меморандум был подписан 27 мая 2025 года ведущими торговыми сетями и ответственными государственными учреждениями, подтвердившими свою готовность предоставить обществу возможность приобретать необходимые продукты по доступным ценам.