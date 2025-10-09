Минфин успокоил население Латвии: да, цены быстро растут, но ведь зарплаты растут быстрее

Вообще, хороших новостей - хоть пруд пруди. Минфин отмечает: "Положительные тенденции наблюдаются и на мировом продовольственном рынке. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен на необработанные продукты питания в сентябре этого года был на 3,4% выше, чем годом ранее, тогда как в среднем с начала года рост составлял 6,7%. Это снижение объясняется удешевлением зерновых и сахара. В то же время цены на молочные продукты и растительные масла продолжают расти, хотя и более умеренными темпами. Ожидается, что в ближайшие месяцы цены на продукты питания будут расти незначительно, однако в годовом выражении увеличение на уровне 5,5–6% сохранится из-за базового эффекта".