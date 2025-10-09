Минфин успокоил население Латвии: да, цены быстро растут, но ведь зарплаты растут быстрее
Министерство финансов Латвии выступило с комментарием последних данных Центрального статистического управления. ЦСУ сообщил, что в сентябре этого года потребительские цены в среднем были на 4,1% выше, чем в том же месяце прошлого года.
"При анализе инфляции важно учитывать и изменения в заработной плате, поскольку эти два фактора одновременно влияют на потребление домохозяйств. Рост заработной платы в этом году более чем вдвое превышает уровень инфляции. Хотя данные за третий квартал пока недоступны, показатели за первое полугодие показывают, что средняя заработная плата увеличилась на 8,2%", - отмечает Минфин.
"Тем не менее это не привело к росту частного потребления, которое в первой половине года снизилось на 0,4%. Одной из причин является резкий скачок цен на продукты питания. Продукты питания относятся к категории товаров с низкой эластичностью спроса — их трудно заменить другими, поэтому влияние роста цен на расходы домашних хозяйств минимизировать сложно", - признают чиновники.
"По сравнению с августом продукты подорожали всего на 0,1%. При этом цены на свежие фрукты, картофель и другие овощи даже снизились. Одной из причин роста цен на продукты стала слабая и менее качественная урожайность фруктов и овощей в этом году. Анализ данных показывает, что этот фактор уже полностью отразился в потребительских ценах и больше не должен оказывать значительного влияния", - успокаивает население Минфин.
Вообще, хороших новостей - хоть пруд пруди. Минфин отмечает: "Положительные тенденции наблюдаются и на мировом продовольственном рынке. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен на необработанные продукты питания в сентябре этого года был на 3,4% выше, чем годом ранее, тогда как в среднем с начала года рост составлял 6,7%. Это снижение объясняется удешевлением зерновых и сахара. В то же время цены на молочные продукты и растительные масла продолжают расти, хотя и более умеренными темпами. Ожидается, что в ближайшие месяцы цены на продукты питания будут расти незначительно, однако в годовом выражении увеличение на уровне 5,5–6% сохранится из-за базового эффекта".
