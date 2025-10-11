Экономист рассказал, как быстро будут расти цены в Латвии в ближайшие месяцы
"В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,2%, что немного меньше, чем обычно для первого осеннего месяца. Инфляция останется в районе четырех процентов до следующего года", - комментирует последние данные по росту цен в Латвии экономист банка Luminor Петерис Страутиньш.
Сильных колебаний цен в конце года не ожидается — как и в прошлом году, уровень стоимости жизни в четвертом квартале развивается по сезонно типичному сценарию. Тарифы Rīgas siltums в октябре повышены примерно на десятую часть, однако в других регионах Латвии они в целом снижаются.
Экономист отмечает, что снижение годового показателя инфляции ожидается в период с января по апрель следующего года — в месяцы, которые в этом году были для покупателей особенно тяжёлыми. Неизвестно, что произойдет на сырьевых рынках в ближайшие месяцы, но сейчас общая картина складывается благоприятно для потребителей. На нефтяном рынке говорят о риске перепроизводства, постепенно назревает ценовая война между производителями. Ценовые графики на продовольственное сырье показывают для потребителей наиболее благоприятную картину с 2023 года, поясняет Страутиньш.
По его словам, с сентября 2023 года по июнь этого года индекс цен на молочные продукты FAO рос сильно и почти без перерыва, однако в последние три месяца он снижается. Глобальные цены на мясо в это время демонстрируют умеренный рост, который, по мнению эксперта, ещё не завершился, тогда как цены на зерно падают уже три года подряд, и конца этому процессу пока не видно.
Есть все предпосылки к тому, чтобы и в начале следующего года ежемесячные данные по инфляции были положительно скучными, сказал Страутиньш, добавив, что первые четыре месяца следующего года будут сравниваться с «неприятно интересным» периодом — январем–апрелем 2024 года.
Экономист подчеркнул, что даже при благоприятном сценарии инфляция полностью не исчезнет — её не позволит устранить рост заработных плат. Однако в таком случае инфляция может удерживаться в пределах 2–3%. По крайней мере, есть предпосылки для того, чтобы расходы на основные жизненные потребности были более стабильными, заключил Страутиньш.
