Экономист рассказал, как быстро будут расти цены в Латвии в ближайшие месяцы

По его словам, с сентября 2023 года по июнь этого года индекс цен на молочные продукты FAO рос сильно и почти без перерыва, однако в последние три месяца он снижается. Глобальные цены на мясо в это время демонстрируют умеренный рост, который, по мнению эксперта, ещё не завершился, тогда как цены на зерно падают уже три года подряд, и конца этому процессу пока не видно.