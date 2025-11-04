Французское кино возвращается в Ригу: Splendid Palace откроет зимний сезон легендами Годара и Лелуша
Продолжая традицию и вдохновлённая популярностью летнего сезона открытого кинотеатра Splendid Garden, кинотеатр Splendid Palace вновь приглашает зрителей на зимний цикл Splendid Garden — особые вечера, посвящённые французской кинематографической классике.
В сотрудничестве с Институтом Франции в Латвии с 12 ноября зрители смогут насладиться двумя шедеврами французского кино в уютной атмосфере зала Velvju — знаменитой лентой Клода Лелуша «Мужчина и женщина» и первой полнометражной работой Жана-Люка Годара «На последнем дыхании».
«С зимним сезоном Splendid Garden мы хотим продлить радость от походов в кино и в самые тёмные месяцы года — создать пространство, где великий французский кинематограф сочетается с вкусной едой, вином и атмосферой уюта», — рассказала руководитель Splendid Palace Илзе Эглиня.
Репертуар зимнего сезона Splendid Garden:
«Мужчина и женщина» (Un homme et une femme, 1966), режиссёр — Клод Лелуш, в главных ролях — Анук Эме и Жан-Луи Трентиньян.
Он — профессиональный автогонщик. Она — молодая, красивая женщина. Оба одиноки и живут воспоминаниями о прошлом. Их встреча в школе, где учатся их дети, перерастает в нежную дружбу и страстное чувство, осложнённое памятью о потерянных возлюбленных. Между ними рождается близость — хрупкая и неуверенная. Счастье приходит не сразу, к нему нужно пройти через сомнения и боль. Фильм прославился выразительной операторской работой с чередованием цветных и чёрно-белых сцен, а также музыкой Франсиса Лэя. В 1966 году картина получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и в 1967-м — два «Оскара»: за лучший иностранный фильм и за оригинальный сценарий.
«На последнем дыхании» (À bout de souffle, 1960), режиссёр — Жан-Люк Годар, в главных ролях — Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг.
Главный герой, молодой угонщик машин Мишель (Бельмондо), убивает полицейского и скрывается в Париже, где встречает американскую студентку Патрицию (Сиберг). Их отношения полны страсти, идущей к трагической развязке. Герой Бельмондо сочетает мальчишеский шарм и мужественность, подражая жестам и пластике Хамфри Богарта. Сиберг воплощает типичную героиню американского film noir — роковую женщину, чья любовь губит героя.
Фильм стал новаторским — он снимался в реальных локациях при естественном освещении, с использованием ручных камер, что придало кадрам документальную достоверность. Именно здесь впервые в истории кино была применена техника «прыгающего монтажа» (jump cut), ставшая символом новой волны.