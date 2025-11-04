Французское кино возвращается в Ригу: Splendid Palace откроет зимний сезон легендами Годара и Лелуша

Он — профессиональный автогонщик. Она — молодая, красивая женщина. Оба одиноки и живут воспоминаниями о прошлом. Их встреча в школе, где учатся их дети, перерастает в нежную дружбу и страстное чувство, осложнённое памятью о потерянных возлюбленных. Между ними рождается близость — хрупкая и неуверенная. Счастье приходит не сразу, к нему нужно пройти через сомнения и боль. Фильм прославился выразительной операторской работой с чередованием цветных и чёрно-белых сцен, а также музыкой Франсиса Лэя. В 1966 году картина получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и в 1967-м — два «Оскара»: за лучший иностранный фильм и за оригинальный сценарий.