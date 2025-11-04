Процедуру можно делать даже беременным: медик развеял миф, давно пугающий латвийцев
Магнитно-резонансная томография (МРТ) — абсолютно безопасный метод обследования, который можно проводить даже беременным женщинам. Об этом в передаче TV24 “Ārsts atbild” (“Врач отвечает”) рассказал радиолог Каспар Степанов.
Отвечая на распространённый вопрос о рисках и возможных побочных эффектах, врач подчеркнул: вред МРТ не доказан, потому что в процессе не используется радиация. Основные ограничения связаны лишь с наличием металлических предметов в организме — например, имплантов или микрочастиц у людей, работающих с металлом.
Степанов также объяснил, что и компьютерная томография с контрастом при правильных показаниях является безопасной. Такое обследование часто назначается, например, онкологическим пациентам после операции, чтобы вовремя выявить возможное возвращение болезни. В первые два года после лечения КТ рекомендуется проводить дважды в год, затем — раз в год в течение пяти лет, пока риск рецидива не снизится.
Главная мысль врача — важно развеивать медицинские мифы и не бояться современных методов диагностики. Магнитная и компьютерная томография при правильном применении не несут вреда, а наоборот, помогают своевременно выявить болезни и спасти жизнь.