Процедуру можно делать даже беременным: медик развеял миф, давно пугающий латвийцев

Степанов также объяснил, что и компьютерная томография с контрастом при правильных показаниях является безопасной. Такое обследование часто назначается, например, онкологическим пациентам после операции, чтобы вовремя выявить возможное возвращение болезни. В первые два года после лечения КТ рекомендуется проводить дважды в год, затем — раз в год в течение пяти лет, пока риск рецидива не снизится.