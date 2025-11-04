В Латвии
Сегодня 18:04
В среду Латвию ждет теплая пауза - до +13 и немного дождя
В среду максимальная температура воздуха в Латвии составит +10…+13 градусов, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки небо будет затянуто облаками, местами по стране ожидается небольшой дождь и дымка. Больше осадков выпадет в начале ночи в Видземе и Латгале.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 градусов в Латгале до +12 градусов на побережье Курземе. Ночью и днём будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, на побережье возможны порывы до 15 метров в секунду.
В Риге 5 ноября ожидается облачная погода, без существенных осадков. При слабом и умеренном южном и юго-западном ветре температура воздуха составит около +10 градусов ночью и до +12 градусов днём.