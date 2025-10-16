"Я хотела, чтобы она услышала это от меня": Виктория Бекхэм кое-что рассказала дочери - и это было самым тяжелым признанием в ее жизни

Харпер растёт в центре внимания — как единственная дочь знаменитых родителей, и Виктория делает всё, чтобы девочка не столкнулась с теми же комплексами, что когда-то мучили её саму. «Мы давно говорим о еде, — рассказывает Виктория. — У девочек это всегда важная тема, особенно в подростковом возрасте. Я хочу, чтобы у Харпер были здоровые отношения с едой. Главное — баланс. Она спортивная, активная, но мы говорим о питании, потому что в школе вокруг этого много разговоров».