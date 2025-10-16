"Я хотела, чтобы она услышала это от меня": Виктория Бекхэм кое-что рассказала дочери - и это было самым тяжелым признанием в ее жизни
Как бы близка ни была семья Бекхэмов, у Виктории долгие годы был один секрет, который она тщательно скрывала от своих детей — её многолетняя борьба с расстройством пищевого поведения. Она знала, что правда вскоре станет достоянием общественности в документальном сериале Netflix, где впервые откровенно расскажет о своей жизни, поэтому заранее решила поговорить с детьми лично — особенно с 14-летней дочерью Харпер, для которой этот разговор был самым важным.
Виктория Бекхэм вспоминает: «Мы просто честно поговорили. Я объяснила, что когда у тебя проблемы с едой, это полностью захватывает жизнь. Это грустно. Это очень одиноко. И я хотела, чтобы она услышала это от меня, а не узнала из фильма».
Для Виктории это было самое трудное признание в жизни, ведь больше всего она боялась, что её дочь повторит её путь.
Харпер растёт в центре внимания — как единственная дочь знаменитых родителей, и Виктория делает всё, чтобы девочка не столкнулась с теми же комплексами, что когда-то мучили её саму. «Мы давно говорим о еде, — рассказывает Виктория. — У девочек это всегда важная тема, особенно в подростковом возрасте. Я хочу, чтобы у Харпер были здоровые отношения с едой. Главное — баланс. Она спортивная, активная, но мы говорим о питании, потому что в школе вокруг этого много разговоров».
В документальном сериале Виктория впервые подробно рассказала о том, как её называли «толстой» в театральной школе, как она лгала родителям о своём состоянии и как индустрия шоу-бизнеса усилила давление, превратив её в Skinny Spice.
В 1999 году, всего через два месяца после рождения старшего сына Бруклина, телеведущий Крис Эванс пригласил Викторию на шоу и взвесил её прямо в эфире, чтобы проверить, сбросила ли она вес после родов. «Это было ужасно обидно. Такие вещи действительно ранят. Я всегда говорю детям: слова имеют силу», — призналась она.
Сами дети, посмотрев документальный сериал, были шокированы тем, через какую травлю и сексизм проходила их мать. «Такое сейчас было бы невозможно, — говорит Виктория. — Но тогда это воспринималось как норма».
Муж Виктории, Дэвид Бекхэм, признаётся, что гордится ею, но в ужасе от того, как с ней обращались в те годы. Он настоял, чтобы Виктория согласилась на съёмку сериала: «Я не была уверена, хочу ли, чтобы за мной год ходила съёмочная группа. Но Дэвид убедил меня. Я — перфекционист, но сейчас я “исправленный перфекционист”, и это даже освобождает».
Почему она решила быть такой откровенной именно сейчас? «Потому что время изменилось. Сейчас о психическом здоровье говорят открыто. А у меня есть дочь, и я хочу, чтобы она понимала: о таких вещах нужно говорить, а не стыдиться».
Сериал стал хитом Netflix, заняв первое место в рейтинге. Виктория посмотрела первые эпизоды вместе с детьми, а затем — с Харпер и младшим сыном Крузом (20 лет) и его девушкой, бразильской певицей Джекки Апостел. Несмотря на разницу в возрасте, Виктория нашла с ней общий язык: «Она талантлива и очень хорошо влияет на Круза».
Средний сын Ромео (23 года) работает в моде и тоже пришёл поддержать мать на премьере. О старшем сыне Бруклине, с которым у семьи напряжённые отношения, Виктория говорить отказалась, но заметно, что отсутствие первенца в семейных моментах для неё болезненно.
Дома семья старается ужинать вместе каждый вечер — обсуждают день, школу, друзей, планы. Харпер недавно завела закрытый профиль в Instagram, а также снимает видео о макияже вместе с мамой. «Она умная, весёлая и очень добрая. Я всегда говорю ей: главное — быть доброй девочкой. Это важнее всего».
Несмотря на плотный график, Виктория и Дэвид постоянно на связи со всеми детьми через семейный чат. «Мы всегда проверяем, дома ли все. Даже если дети уже взрослые — родительское беспокойство не проходит».
Родители Виктории — Джеки и Тони Адамс — тоже появляются в документалке. Они вспоминают, как переживали из-за критики в адрес дочери. «Им было ужасно трудно, — говорит Виктория. — Я понимаю их — ведь, если кто-то обижает твоего ребёнка, это больнее, чем когда обижают тебя».
Она также рассказала, что страдает дислексией — тогда это не понимали, и её считали «тупой». «Теперь я знаю, что просто учусь иначе. Но в школе таких детей не понимали, и мне приходилось работать вдвое усерднее».
Сегодня этот труд оправдался: Виктория Бекхэм — успешный дизайнер и бизнесвумен, её бренд приносит более 100 миллионов фунтов в год. И если раньше она молчала, то теперь — говорит открыто. «Я хочу, чтобы мои дети никогда не прошли через то, через что прошла я», — говорит Виктория.