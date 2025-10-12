"Корабль уплыл": Дженнифер Энистон 20 лет боролась за то, чтобы стать матерью, но теперь не жалеет о неудаче

В искреннем интервью британскому изданию Harper’s Bazaar актриса призналась, что ложные версии о её решении не иметь детей причиняли ей огромную боль, поскольку многие считали её «эгоистичной трудоголичкой», не желающей заводить семью. «Люди не знали моей истории — того, через что я проходила последние 20 лет, пытаясь создать семью, — потому что я не выношу свои медицинские проблемы на всеобщее обсуждение, — объяснила Дженнифер. — Это не чьё-то дело. Но в какой-то момент невозможно больше не слышать: я не рожаю, не создаю семью, потому что эгоистка, потому что карьера важнее. Конечно, это задевает — я ведь человек. Мы все люди. Вот тогда я и подумала: “Да что за черт?”»