"Корабль уплыл": Дженнифер Энистон 20 лет боролась за то, чтобы стать матерью, но теперь не жалеет о неудаче
56-летняя Дженнифер Энистон впервые откровенно рассказала о своей 20-летней борьбе за материнство, опровергнув слухи об «эгоизме» и «карьеризме». В эмоциональном интервью актриса призналась, что прошла через тяжёлые годы лечения и попыток забеременеть, но теперь приняла свою жизнь без сожалений — и хочет поддержать женщин, столкнувшихся с тем же.
В искреннем интервью британскому изданию Harper’s Bazaar актриса призналась, что ложные версии о её решении не иметь детей причиняли ей огромную боль, поскольку многие считали её «эгоистичной трудоголичкой», не желающей заводить семью. «Люди не знали моей истории — того, через что я проходила последние 20 лет, пытаясь создать семью, — потому что я не выношу свои медицинские проблемы на всеобщее обсуждение, — объяснила Дженнифер. — Это не чьё-то дело. Но в какой-то момент невозможно больше не слышать: я не рожаю, не создаю семью, потому что эгоистка, потому что карьера важнее. Конечно, это задевает — я ведь человек. Мы все люди. Вот тогда я и подумала: “Да что за черт?”»
Откровенность Энистон стала не только способом вернуть себе собственную историю, но и жестом солидарности с другими женщинами, сталкивающимися с подобными трудностями. «Мне казалось, что я делаю это не только ради себя, но и ради всех женщин, которые проходят через то же самое», — сказала она, отметив, насколько часто вокруг тем бесплодия и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) царят молчание и стигма.
Вспоминая свой путь, Дженнифер рассказала о физических и эмоциональных испытаниях, особенно тяжёлых в её конце тридцатых и сороковых лет. «Это был трудный путь — путь к ребёнку, — делилась она в интервью Allure в 2022 году. — В конце тридцатых и сороковых я проходила через очень тяжёлые вещи. Если бы не это, я, возможно, не стала бы тем человеком, которым должна была стать. Я пыталась забеременеть». Несмотря на многолетние попытки, включая курсы ЭКО, Энистон в итоге смирилась с тем, что детей у неё не будет. «Корабль уплыл. Но у меня нет ни капли сожаления», — призналась актриса.
Дженнифер Энистон в молодости
Дженнифер Энистон также прокомментировала безжалостные слухи, связывавшие её проблемы с зачатием с громким разводом с Брэдом Питтом, с которым она была замужем с 2000 по 2005 год. «Это была абсолютная ложь. Мне больше нечего скрывать», — сказала она. Энистон подчеркнула, что общество несправедливо давит на женщин, особенно на успешных, навязывая идею, будто они обязаны быть матерями. «И не дай бог женщина успешна и при этом без детей», — добавила она.
Хотя у Дженнифер нет собственных детей, она известна своим участием в жизни детей друзей. Актёр Джейсон Бейтман, давний друг актрисы, рассказывал, что она — не просто тётя для его дочерей Франчески и Мэйпл, а настоящая «вторая мама». «Она заставляет нас, родителей, чувствовать себя не в своей тарелке, потому что проявляет невероятное внимание, заботу и постоянный интерес к детям», — сказал он в интервью Vanity Fair. Энистон также очень близка с дочерью Кортни Кокс — Коко Аркетт, и другими детьми друзей.
Часть этой откровенности актрисы связана и с её детством. В том же интервью Harper’s Bazaar Энистон вспомнила, что её родители, актёры Джон Энистон и Нэнси До, развелись, когда ей было всего девять лет. «Развод был совершенно не мирным, и тогда мало кто понимал, как себя вести ради ребёнка, — рассказала Дженнифер. — Это было последнее, о чём думали родители. Главное для них было — как сильнее ранить друг друга. А я была просто пешкой».
Дженнифер Энистон с отцом Джоном Энистоном
Этот болезненный опыт привёл её к терапии, которая, по словам актрисы, помогла справиться с эмоциями и не разрушить себя гневом. Комедия и актёрская игра стали для Энистон спасением и способом исцеления. Она поступила в нью-йоркскую школу сценического искусства и целеустремлённо шла к актёрской карьере, пока в 1994 году не получила роль Рейчел Грин в сериале Friends. «В актёрском составе сложилась особая химия — это был эффект молнии в бутылке», — вспоминает она. Успех сериала изменил её жизнь и сделал одной из самых любимых актрис Голливуда.
Дженнифер Энистон также высказалась против эйджизма в киноиндустрии, отвергнув устаревшее представление о «сроке годности» женщин. «Идея о каком-то сроке годности для женщин больше не существует — это старое мышление, — сказала она. — Нас больше половины населения Земли… и разве хоть кто-то из вас вообще появился бы на свет, если бы не мы?»
Она отметила, что в Голливуде постепенно появляется всё больше уважения к зрелым актрисам и признание их вклада в индустрию.
На протяжении многих лет Дженнифер Энистон тщательно охраняла своё личное пространство, особенно когда речь шла о её борьбе с бесплодием. «Я столько лет защищала свою историю с ЭКО. Я так бережно отношусь к этим частям своей жизни, потому что чувствую — у меня и так мало того, что я могу оставить только себе», — призналась она.
Но, поделившись своей правдой, актриса надеется разрушить вредные стереотипы и поддержать женщин, проходящих через подобное. Теперь, в 56 лет, Дженнифер обрела покой и больше не задаётся вопросом: «А вдруг? А может быть?» «Этих “а может быть” больше нет. Я больше не думаю об этом. У меня нет ни малейших сожалений», — сказала она.