Если бы кто-нибудь подсказал заморозить яйцеклетку... Энистон горько сожалеет об утраченной возможности

Энистон пыталась забеременеть, прошла через ЭКО, лечилась китайскими методами и потратила немало усилий. К сожалению, врачи не подсказали ей своевременно заморозить яйцеклетки, и когда в Голливуде начался бум «детей из пробирки», для нее этот шанс оказался упущен. Но самым болезненным стало не это, а жестокость публики: журналисты и даже фанаты обсуждали ее фигуру и намекали на беременность, не зная, что на самом деле актриса уже не могла иметь детей по состоянию здоровья.