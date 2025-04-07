Если бы кто-нибудь подсказал заморозить яйцеклетку... Энистон горько сожалеет об утраченной возможности
Дженнифер Энистон — одна из самых любимых актрис Голливуда, но за громким успехом стояли боль и несправедливость. Ее личная жизнь долгое время становилась объектом домыслов, осуждений и откровенной лжи со стороны общественности.
Дженнифер Энистон, актриса, которую обожают миллионы, стала жертвой несправедливых слухов. Многие считали, что именно она виновата в разводе с Брэдом Питтом - якобы из-за ее нежелания заводить детей. В то время как Питт, по мнению общественности, мечтал о наследниках, Дженнифер будто бы заботилась только о карьере. Однако впоследствии выяснилось, что все было наоборот: именно он сосредоточился на работе, а она мечтала стать матерью.
Дженнифер Энистон и Брэд Питт за кулисами SAG-Awards-2020 20 января 2020 года
Энистон пыталась забеременеть, прошла через ЭКО, лечилась китайскими методами и потратила немало усилий. К сожалению, врачи не подсказали ей своевременно заморозить яйцеклетки, и когда в Голливуде начался бум «детей из пробирки», для нее этот шанс оказался упущен. Но самым болезненным стало не это, а жестокость публики: журналисты и даже фанаты обсуждали ее фигуру и намекали на беременность, не зная, что на самом деле актриса уже не могла иметь детей по состоянию здоровья.
«Я пыталась. Это было настоящим испытанием. Никто не знал. Все эти спекуляции годами… Это было ужасно. Я бы все отдала, чтобы кто-нибудь тогда сказал мне: “Заморозь яйцеклетки”. Но ты просто не думаешь о таких вещах. Так что вот она я. Корабль уплыл», — делилась она в интервью.
Со временем Энистон почувствовала облегчение: «Все позади, и мне больше не нужно об этом думать». Что касается развода с Джастином Теру, она не раз подчеркивала: он никак не связан с отсутствием детей. «Не дай бог женщина добьется успеха и не родит. Мол, мой муж ушел, потому что я не подарила ему ребенка. Это абсолютная ложь», — говорила актриса, которая теперь бережно охраняет свою личную жизнь.