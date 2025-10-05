Экс-жена Шварценеггера откровенно рассказала о непростом разговоре, который ей пришлось завести со своими детьми
Американская журналистка и публицист, бывшая жена Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер выступила в Нью-Йорке на четвёртом ежегодном симпозиуме The Swell, посвящённом менопаузе. Мероприятие соорганизовали актриса, предприниматель и активистка Наоми Уоттс и её компания Stripes Beauty.
Общаясь с Наоми, 69-летняя Мария Шрайвер призналась: «Моя дочь тоже должна участвовать в разговоре о менопаузе, ведь я сама узнаю от них о синдроме поликистозных яичников. Моим детям не хочется слышать, как я говорю о сексуальном здоровье, но я всё же хочу говорить с ними об этом, потому что моя мать никогда не обсуждала со мной тему секса. И чем больше мы делимся — в контексте "мы знаем это, мы делимся этим, и куда мы хотим двигаться дальше?" — тем важнее подобные встречи. Именно поэтому так ценны такие общественные мероприятия. Мы все являемся архитекторами перемен».
Мать четверых детей также подчеркнула, что женщинам не стоит противоcтоять друг другу из-за разных жизненных выборов. «Нам не нужно враждовать между мамами, которые сидят дома с детьми, и теми, кто строит карьеру», — сказала она.
Напомним, что Мария рассталась с Арнольдом Шварценеггером в 2011 году, а их развод был окончательно оформлен лишь в 2021-м. Однако отношения между ними остаются тёплыми: недавно бывшие супруги встретились на семейном ужине в ресторане Nobu Malibu.
Поводом стало празднование дня рождения их сына Патрика Шварценеггера, которому 18 сентября исполнилось 32 года. За праздничным столом вместе с Патриком были его жена Эбби Чемпион, сестра Кэтрин Шварценеггер и её супруг Крис Пратт. Там же заметили редко появляющихся на публике детей Марии и Арнольда — Кристиана и Кристофера Шварценеггеров.
Во время симпозиума актриса Наоми Уоттс также поделилась своим взглядом на семью и воспитание. Она рассказала о надеждах, которые возлагает на своих детей. «У меня двое подростков. Одного я уже отправила в колледж, ему 18 лет, и он находится именно там, где хочет быть. Это даёт хорошее чувство, - призналась актриса. - А моя дочь уже в 16 лет начинает карьеру. Я многого желаю своим детям, но прежде всего хочу, чтобы они были счастливы, здоровы, добры и сострадательны. Я воспитываю иначе, чем воспитывали меня, и пока не ясно, каким будет результат, но я точно не пример того, что родители сделали всё идеально».
Наоми вспомнила, что потеряла отца в детстве, а её мать была тогда очень молода. «У меня было тяжёлое детство, полное хаоса… Но именно оно сформировало меня. Да, я хотела бы, чтобы всё сложилось иначе, но это часть меня», — отметила актриса.
Она добавила, что старается привнести в жизнь своих детей больше структуры, чем было у неё самой, — меньше смен школ, больше общения. «Я хочу, чтобы они ничего от меня не скрывали. Это моя главная цель — быть рядом, быть поддержкой и примером, насколько это возможно. Но я никогда не хочу ничего навязывать. Я сама учусь быть родителем в процессе», — сказала Наоми.