Экс-жена Шварценеггера откровенно рассказала о непростом разговоре, который ей пришлось завести со своими детьми
фото: action press/ Vida Press
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер с детьми Кристиной, Патриком и Кэтрин на премьере The Long Road Home в Лос-Анджелесе, 30 октября 2017 года.
Мировые звезды

Экс-жена Шварценеггера откровенно рассказала о непростом разговоре, который ей пришлось завести со своими детьми

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Американская журналистка и публицист, бывшая жена Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер выступила в Нью-Йорке на четвёртом ежегодном симпозиуме The Swell, посвящённом менопаузе. Мероприятие соорганизовали актриса, предприниматель и активистка Наоми Уоттс и её компания Stripes Beauty.

Общаясь с Наоми, 69-летняя Мария Шрайвер призналась: «Моя дочь тоже должна участвовать в разговоре о менопаузе, ведь я сама узнаю от них о синдроме поликистозных яичников. Моим детям не хочется слышать, как я говорю о сексуальном здоровье, но я всё же хочу говорить с ними об этом, потому что моя мать никогда не обсуждала со мной тему секса. И чем больше мы делимся — в контексте "мы знаем это, мы делимся этим, и куда мы хотим двигаться дальше?" — тем важнее подобные встречи. Именно поэтому так ценны такие общественные мероприятия. Мы все являемся архитекторами перемен».

Мать четверых детей также подчеркнула, что женщинам не стоит противоcтоять друг другу из-за разных жизненных выборов. «Нам не нужно враждовать между мамами, которые сидят дома с детьми, и теми, кто строит карьеру», — сказала она.

Напомним, что Мария рассталась с Арнольдом Шварценеггером в 2011 году, а их развод был окончательно оформлен лишь в 2021-м. Однако отношения между ними остаются тёплыми: недавно бывшие супруги встретились на семейном ужине в ресторане Nobu Malibu.

фото: Jason Sean Weiss/BFA.com/Shutterstock/ Vida Press
Марк Шрайвер, Молли Шрайвер, Мария Шрайвер, Кристина Шварценеггер, Кристофер Шварценеггер.
Марк Шрайвер, Молли Шрайвер, Мария Шрайвер, Кристина Шварценеггер, Кристофер Шварценеггер.

Поводом стало празднование дня рождения их сына Патрика Шварценеггера, которому 18 сентября исполнилось 32 года. За праздничным столом вместе с Патриком были его жена Эбби Чемпион, сестра Кэтрин Шварценеггер и её супруг Крис Пратт. Там же заметили редко появляющихся на публике детей Марии и Арнольда — Кристиана и Кристофера Шварценеггеров.

Во время симпозиума актриса Наоми Уоттс также поделилась своим взглядом на семью и воспитание. Она рассказала о надеждах, которые возлагает на своих детей. «У меня двое подростков. Одного я уже отправила в колледж, ему 18 лет, и он находится именно там, где хочет быть. Это даёт хорошее чувство, - призналась актриса. - А моя дочь уже в 16 лет начинает карьеру. Я многого желаю своим детям, но прежде всего хочу, чтобы они были счастливы, здоровы, добры и сострадательны. Я воспитываю иначе, чем воспитывали меня, и пока не ясно, каким будет результат, но я точно не пример того, что родители сделали всё идеально».

Наоми вспомнила, что потеряла отца в детстве, а её мать была тогда очень молода. «У меня было тяжёлое детство, полное хаоса… Но именно оно сформировало меня. Да, я хотела бы, чтобы всё сложилось иначе, но это часть меня», — отметила актриса.

Она добавила, что старается привнести в жизнь своих детей больше структуры, чем было у неё самой, — меньше смен школ, больше общения. «Я хочу, чтобы они ничего от меня не скрывали. Это моя главная цель — быть рядом, быть поддержкой и примером, насколько это возможно. Но я никогда не хочу ничего навязывать. Я сама учусь быть родителем в процессе», — сказала Наоми.

Темы

ЗдоровьеНаоми УоттсМария ШрайверАрнольд ШварценеггерПатрик Шварценеггер

Другие сейчас читают