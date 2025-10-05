Экс-жена Шварценеггера откровенно рассказала о непростом разговоре, который ей пришлось завести со своими детьми

Во время симпозиума актриса Наоми Уоттс также поделилась своим взглядом на семью и воспитание. Она рассказала о надеждах, которые возлагает на своих детей. «У меня двое подростков. Одного я уже отправила в колледж, ему 18 лет, и он находится именно там, где хочет быть. Это даёт хорошее чувство, - призналась актриса. - А моя дочь уже в 16 лет начинает карьеру. Я многого желаю своим детям, но прежде всего хочу, чтобы они были счастливы, здоровы, добры и сострадательны. Я воспитываю иначе, чем воспитывали меня, и пока не ясно, каким будет результат, но я точно не пример того, что родители сделали всё идеально».