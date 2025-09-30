Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака: впечатляющая недвижимая империя под угрозой раздела
Обладательница «Оскара» актриса Николь Кидман и обладатель «Грэмми» звезда кантри-музыки Кит Урбан расстались после почти двух десятилетий брака, подтвердили в понедельник различные новостные издания, ссылаясь на неназванные источники, близкие к паре.
Знаменитая пара, которая поженилась в июне 2006 года после знакомства на голливудском мероприятии в поддержку Австралии в январе 2005 года, начала жить отдельно еще этим летом. По данным TMZ.com, который первым сообщил об этом, Урбан переехал из их семейного дома в Нэшвилле, штат Теннесси, приобретя собственное жилье. Кидман описывается как противница разрыва, которая борется за сохранение брака.
Несмотря на расставание, пара продолжает поддерживать тесную связь ради своих двух дочерей — 17-летней Сандей Роуз и 14-летней Фэйт Маргарет. У Кидман также есть двое приемных детей — Изабелла Джейн, 32 года, и Коннор, 30 лет, от предыдущего брака с актером Томом Крузом.
Разрыв произошел после многих лет балансирования между требовательными карьерными графиками и насыщенным образом жизни. Николь Кидман, уроженка Австралии с двойным гражданством США, известна своей ролью Вирджинии Вулф в фильме «Часы», за которую получила «Оскар», а недавно завершила съемки сиквела «Практическая магия» вместе с Сандрой Буллок. Кит Урбан, четырехкратный обладатель «Грэмми» и лауреат ACM Triple Crown, с мая находится в туре в поддержку своего 11-го студийного альбома High.
Инсайдеры утверждают, что напряженные графики и растущее эмоциональное отчуждение стали причиной разрыва. Источник, близкий к паре, рассказал Daily Mail, что инициатором расставания стал Кит, указав на отсутствие близости как ключевую проблему. «Кит почти не видит Николь, либо она на съемках, либо он в туре, — сказал источник. — Между ними было много любви, и, возможно, они не разведутся, но сейчас они уже не пара».
Недавняя активность пары в социальных сетях также намекала на скрытые напряжения. В июне Кидман опубликовала трогательное поздравление с годовщиной в Instagram, написав «С годовщиной, дорогой», в то время как Урбан ответил лишь простым сердечком и не разместил подобного поздравления у себя. Это отличалось от предыдущих лет, когда Урбан публично выражал любовь к Кидман в их годовщину.
За время брака Кидман и Урбан создали впечатляющую недвижимую империю стоимостью около 282 миллионов долларов, охватывающую несколько континентов. Их владения включают:
- Просторное поместье площадью 45 гектаров в Южных Холмах Австралии, приобретенное в 2008 году за 6,5 миллиона долларов и сейчас оцениваемое примерно в 12 миллионов. В собственности — главный дом с шестью спальнями, традиционными песчаниковыми верандами, 10 оригинальными мраморными каминами, 18-метровым бассейном, спортзалом, теннисным кортом и большой лестницей из кедра.
- Роскошный особняк с 20 комнатами в Нэшвилле, купленный через два года после свадьбы за 4,89 миллиона долларов. В поместье семь спален, восемь ванных комнат, теннисный корт, бассейн, домашний кинотеатр и комната для хобби.
- Особняк в Беверли-Хиллз с пятью спальнями и пятью ванными комнатами, приобретенный в 2008 году за 6,77 миллиона долларов, с мастер-сьютом на весь этаж, двумя гардеробными, дизайнерской ванной и просторной гостиной с офисом.
- Дуплекс на Манхэттене, в престижном районе Челси, купленный в 2010 году за 13,53 миллиона долларов. Трехкомнатная квартира с двумя террасами и видом на реку Гудзон.
- Дополнительные объекты недвижимости в Нью-Йорке, включая двухкомнатную квартиру в Трайбеке, приобретенную в 2020 году за 5,3 миллиона долларов.
- Несколько роскошных апартаментов в комплексе Landmark Latitude в Сиднее, Милсонс-Пойнт, включая трехкомнатную квартиру стоимостью 7,7 миллиона долларов, купленную Кидман в 2023 году. В совокупности их владения в этом здании оцениваются примерно в 27,5 миллиона долларов. Пара ежегодно устраивала новогодние вечеринки в своем пентхаусе, на которые приглашали семью и друзей.
Несмотря на то, что недвижимость оформлена на разные компании, судьба их обширного портфеля остается неопределенной в период расставания.
В последнее время Кидман проживает в Лондоне, снимая сиквел «Практической магии», в роскошном особняке в Хэмпстеде, который ранее принадлежал поп-звезде Бою Джорджу, и аренда которого, по слухам, стоит более 87 000 долларов в месяц. Урбан же продолжает тур по США и Канаде с шоу «High and Alive», который продлится до середины октября.
Представители пары не ответили на запросы о комментариях, однако поклонники и инсайдеры индустрии надеются, что пара, прожившая вместе почти два десятилетия, сможет найти путь к примирению. Источник, близкий к паре, предположил, что хотя сейчас они живут раздельно, глубокая любовь между ними может привести к воссоединению в будущем.