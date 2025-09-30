Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака: впечатляющая недвижимая империя под угрозой раздела

Инсайдеры утверждают, что напряженные графики и растущее эмоциональное отчуждение стали причиной разрыва. Источник, близкий к паре, рассказал Daily Mail, что инициатором расставания стал Кит, указав на отсутствие близости как ключевую проблему. «Кит почти не видит Николь, либо она на съемках, либо он в туре, — сказал источник. — Между ними было много любви, и, возможно, они не разведутся, но сейчас они уже не пара».