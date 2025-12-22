Зарплата до 5900 евро: начальником налогово-таможенной полиции стал Андрей Гришин

Заявки на конкурс на должность начальника НТП подали шесть претендентов, а к последнему этапу были допущены двое кандидатов, получивших наивысшие оценки. По итогам конкурса Гришин, получивший наивысшую оценку, был рекомендован министру внутренних дел Рихарду Козловскису, который выдвинул его кандидатуру на утверждение в Кабинете министров.