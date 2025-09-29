Падчерица Ивана Урганта строит отношения с российским рэпером
25-летняя Эрика Кикнадзе, падчерица Ивана Урганта, встречается с рэпером Сергеем Дмитриевым, известным как 9mice. Молодой музыкант начинал карьеру во Владивостоке под ником Димайс, позже переехал в Барселону и прославился мрачным звучанием на стыке рэпа, рейджа и метала.
25-летняя Эрика Кикнадзе встречается с рэпером Сергеем Дмитриевым, известным под псевдонимом 9mice.
Он родился 27 августа 2000 года и начинал свой путь под ником Димайс, создавая трэп-треки во Владивостоке. Позже музыкант перебрался в Барселону, где параллельно с развитием карьеры работал моделью. Его мрачный саунд, отсылающий к постиндастриалу и готике, в сочетании с экспериментами на стыке рэпа, рейджа и метала, создает уникальную музыкальную нишу, которая привлекает всё больше слушателей.
Что касается Эрики, то около двух лет она встречалась с молодым человеком по имени Муса — двоюродным братом однокурсницы. Иван Ургант тогда с юмором поддерживал падчерицу, отмечая: «Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Я сам выбирал».
Сама Эрика тепло отзывалась о своем возлюбленном: «Раньше у меня были парни, но в этот раз все было иначе. Мы с Мусой ходили в магазин винтажной одежды в Бруклине, много смеялись. Я сразу заметила, как внимательно он меня слушает — для меня это важно. Потом он с братьями помогал мне перевозить вещи из общежития в квартиру на Манхэттене. Через месяц общения мы стали неразлучны. Он — мужская версия меня, я — его женская», — рассказывала девушка.
Муса также подчеркивал серьезность их отношений, заявляя, что видит Эрику в будущем женой и матерью своих детей. Однако их роман завершился расставанием: падчерица Урганта удалила из соцсетей все совместные фото и начала смелые эксперименты с имиджем, которые вызвали удивление у публики.
Напомним, что Эрика — дочь Натальи Кикнадзе, жены телеведущего, и бизнесмена Теймураза Куталии. Иван Ургант с детства активно участвует в ее воспитании и воспринимает как родную дочь.
Девушка родилась в Санкт-Петербурге, но с 15 лет большую часть времени проводит за границей. Сначала она училась живописи в Лондоне, затем переехала в США, поступив в нью-йоркскую школу дизайна Parsons на факультет современного искусства.