Падчерица Ивана Урганта строит отношения с российским рэпером

Сама Эрика тепло отзывалась о своем возлюбленном: «Раньше у меня были парни, но в этот раз все было иначе. Мы с Мусой ходили в магазин винтажной одежды в Бруклине, много смеялись. Я сразу заметила, как внимательно он меня слушает — для меня это важно. Потом он с братьями помогал мне перевозить вещи из общежития в квартиру на Манхэттене. Через месяц общения мы стали неразлучны. Он — мужская версия меня, я — его женская», — рассказывала девушка.