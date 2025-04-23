"Маленький черный квадрат": Иван Ургант выступил в Израиле с Александром Гудковым
16 апреля известный телеведущий, актер и музыкант Иван Ургант отпраздновал свой день рождения. Свое 47-летие он встретил в Израиле. В честь события Иван устроил яркий творческий вечер, собрав гостей и поклонников на концерт, полный иронии, ностальгии и тонких размышлений о жизни и времени.
Шоу сопровождалось живыми музыкальными номерами, юмористическими миниатюрами и видеовставками из архива программы «Вечерний Ургант», которую он вел долгие годы. На сцене Урганту составил компанию давний коллега и друг Александр Гудков.
@miriam_dadashev Жил был один Моисей и маленький черный квадрат #ургант#иванургант #израиль#евреи ♬ оригинальный звук - Мириам Дадашев
Особое внимание зрителей привлек музыкальный номер, в котором Иван с характерной иронией и легкой грустью исполнил переделанную песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз», отсылающую к переломному моменту в своей жизни:
«Жил-был ведущий один,
Был он успешен, богат...
Но как-то выложил в Сеть
Маленький черный квадрат...
Он тогда продал свой дом,
Продал, что в доме том есть,
И на все деньги купил
Доллар по курсу 106».
@miriam_dadashev Жил был один Моисей и маленький черный квадрат #ургант#иванургант #израиль#евреи ♬ оригинальный звук - Мириам Дадашев
Не обошлось и без теплых упоминаний коллег: в ходе вечера Ургант и Гудков вспомнили Дмитрия Хрусталева, который остался в Москве. На сцене, в знак уважения и дружбы, появился стул с возложенным букетом — символическое место, где раньше сидел Митя.
В финале шоу Иван представил ироничную интерпретацию известной песни Олега Газманова, заменив «Москву» на «Израиль». А завершил вечер простыми и добрыми словами: «Мира, добра и любви», выразив надежду на новые встречи со зрителями.