"Это не донос, это желание разобраться": Минюст РФ ищет основания для признания Урганта иноагентом

Он также задается вопросами: чем такие люди занимаются, на что живут, как зарабатывают, какие планы имеют. «Если человек ведет себя патриотично, поддерживает специальную военную операцию, то ему нечего бояться. Поэтому ничего здесь, на мой взгляд, выдающегося с точки зрения, как часто говорят, вот там пришел донос. Это не донос, это желание разобраться», — пояснил Новичков. Также он сообщил в Минюст, что, по данным СМИ, Иван Ургант зарегистрировался во Франции как индивидуальный предприниматель. «Собственно, это является, на мой взгляд, прямым основанием нахождения под иностранным влиянием, под иностранным финансированием, а это и есть признаки иностранного агента», — считает парламентарий.