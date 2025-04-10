"Это не донос, это желание разобраться": Минюст РФ ищет основания для признания Урганта иноагентом
Министерство юстиции России проверит основания для признания телеведущего Ивана Урганта иноагентом. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос одного из депутатов Госдумы РФ.
С соответствующим запросом в ведомство обратился депутат Госдумы Николай Новичков. При этом парламентарий уточнил, что никаких конкретных доказательств против Урганта лично у него нет.
«Я просто исхожу из того, что молчуны и ждуны, которые сидят и ждут окончания специальной военной операции и надеются на продолжение своей экономической деятельности, они заслуживают особого внимания», — заявил депутат.
Он также задается вопросами: чем такие люди занимаются, на что живут, как зарабатывают, какие планы имеют. «Если человек ведет себя патриотично, поддерживает специальную военную операцию, то ему нечего бояться. Поэтому ничего здесь, на мой взгляд, выдающегося с точки зрения, как часто говорят, вот там пришел донос. Это не донос, это желание разобраться», — пояснил Новичков. Также он сообщил в Минюст, что, по данным СМИ, Иван Ургант зарегистрировался во Франции как индивидуальный предприниматель. «Собственно, это является, на мой взгляд, прямым основанием нахождения под иностранным влиянием, под иностранным финансированием, а это и есть признаки иностранного агента», — считает парламентарий.
Сам Ургант опроверг это сообщение и в целом выразил недоумение такими инициативами народного избранника.
Тем не менее в ответе на депутатский запрос замминистра юстиции Олег Свириденко отметил, что проверка в отношении Урганта проводится и «при наличии сведений, подтверждающих соответствие лицом признакам иностранного агента, Минюстом России будет рассмотрен вопрос о включении указанного в вашем обращении фигуранта в реестр иностранных агентов».