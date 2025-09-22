"Я продолжаю терять вес и не понимаю почему": Кэти Прайс рассказала, почему оказалась в больнице

О своей резкой потере веса Кэти Прайс впервые заговорила в мае. Но тогда она казалась очень довольной, говоря, что хотела похудеть. «Да, я похудела. Да, я этого хотела, я хотела похудеть. Потому что три-четыре года назад, когда я сломала ноги, я была в инвалидной коляске десять месяцев, потому что мне сказали, что я больше не смогу ходить, и, конечно, в коляске набираешь вес. Потом я проходила процедуры ЭКО, и это тоже прибавляет вес. Так что да, я набрала вес, и мне это не нравилось, я чувствовала себя некомфортно, это была не я».