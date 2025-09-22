"Я продолжаю терять вес и не понимаю почему": Кэти Прайс рассказала, почему оказалась в больнице
Модель Кэти Прайс рассказала о своей тревожной потере веса и недавнем визите в больницу после серьёзного пореза, вызвавшем онемение руки. Она не понимает причины резкого снижения веса и проходит обследования.
47-летняя мать пятерых детей Кэти Прайс призналась, что не понимает, почему она так сильно теряет вес, и отрицает использование препаратов для похудения. Находясь в больнице, Кэти сообщила, что ей нужно снять швы после того, как она порезалась ножом, готовя карри.
В своем Snapchat Кэти заявила, что не знает, почему её фигура так уменьшается и рассказывает о своих злоключениях: «Я рано утром была у врача, чтобы сдать анализы крови, и из-за того, что у меня такие ужасные вены, им пришлось делать три попытки. Они смогли заполнить только две пробирки, так что мне нужно вернуться через две недели».
«И мне нужно будет снять швы тогда же, потому что они осмотрели мою маленькую колотую рану, которую я себе нанесла. Причина, по которой я хожу к врачу — я продолжаю терять вес и не понимаю почему. Вот и всё», - добавила Кэти Прайс.
Это обновление появилось всего через несколько дней после того, как Кэти вызвала беспокойство у своих поклонников, рассказав, что провела ночь в отделении неотложной помощи после пореза. Прайс объяснила, что нож порвал ей связки и нервы, из-за чего половина руки онемела.
О своей резкой потере веса Кэти Прайс впервые заговорила в мае. Но тогда она казалась очень довольной, говоря, что хотела похудеть. «Да, я похудела. Да, я этого хотела, я хотела похудеть. Потому что три-четыре года назад, когда я сломала ноги, я была в инвалидной коляске десять месяцев, потому что мне сказали, что я больше не смогу ходить, и, конечно, в коляске набираешь вес. Потом я проходила процедуры ЭКО, и это тоже прибавляет вес. Так что да, я набрала вес, и мне это не нравилось, я чувствовала себя некомфортно, это была не я».
Кто такая Кэти Прайс?
Теледиву Кэти Прайс, кажется, знает каждый британец, не говоря о миллионах ценителей за границей, давно и пристально следящих за волнующими перипетиями ее жизни. После окончания средней школы Кэти практически сразу решила стать фотомоделью. После того, как её фотографии попали в одно из ведущих модельных агентств Лондона, её пригласили сотрудничать. Именно тогда Кэти Прайс взяла себе псевдоним Джордан. Впоследствии Кэти начала работать над своей внешностью, всячески совершенствуя её, и первым делом увеличила себе грудь. После этого была масса пластических операций, которые вызвали много критики.
За 47 лет она успела родить пятерых детей, побороть рак, написать более 10 успешных книг, сняться для обложек Playboy, Maxim и Vogue, стать звездой десятков реалити-шоу и даже получить статус одной из самых соблазнительных женщин Великобритании. В последние годы она часто обсуждается в прессе из-за скандалов, банкротства, проблем с алкоголем и пластическими операциями.