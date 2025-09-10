Илон Маск скоро может потерять звания самого богатого человека в мире. Кто его обходит?
Илон Маск находится на грани потери титула «самого богатого человека в мире» в пользу сооснователя Oracle Ларри Эллисона.
Богатство Эллисона выросло на 70 миллиардов долларов и достигло 364 миллиардов после ошеломляюще сильного отчёта Oracle, что приблизило его к состоянию Маска в 384 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
Oracle сообщила о резком росте спроса на свои мощности дата-центров со стороны клиентов, работающих с ИИ, что взвинтило акции до стратосферы. В предторговой сессии в среду они выросли на 33%. Генеральный директор Сафра Кац объявила во вторник после закрытия рынка, что Oracle подписала четыре многомиллиардных контракта с клиентами за квартал и ожидает заключения ещё нескольких в ближайшие месяцы.
Этот прогноз был обусловлен тем, что Oracle стала ключевым поставщиком инфраструктуры, обеспечивающей огромные вычислительные потребности компаний, работающих с ИИ — основной специализацией Oracle как поставщика облачных сервисов и программного обеспечения для баз данных. В июле Oracle объявила о сделке по поставке материнской компании ChatGPT, OpenAI, 4,5 гигаватт электроэнергии для питания её ИИ-программного обеспечения.
Эллисон является крупнейшим индивидуальным акционером Oracle и может стать самым богатым человеком в мире, если акции продолжат свой рост в четверг. Такой скачок акций крайне редок для компании с рыночной капитализацией чуть менее 700 миллиардов долларов — 13-й по величине на рынке по состоянию на закрытие во вторник.
Bloomberg отмечает, что рост богатства Эллисона станет «самым крупным однодневным увеличением, когда-либо зафиксированным» в индексе.
Маск впервые получил титул в 2021 году и в основном удерживал его последние несколько лет, отчасти благодаря своим инвестициям в Tesla и SpaceX. За эти годы он дважды временно терял его: сначала в 2021 году в пользу генерального директора LVMH Бернара Арно, а в 2024 году — в пользу основателя Amazon Джеффа Безоса.
Для Эллисона путь к званию самого богатого человека мира начался в 1977 году, когда он бросил колледж и помог основать Oracle. 81-летний миллиардер ведёт роскошный образ жизни, как и полагается, владеет 98% гавайского острова Ланаи и заслужил признание за возрождение теннисного турнира Indian Wells в Калифорнии, который получил прозвище «пятый турнир Большого шлема».
Эллисон также поддерживает тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, часто появляясь с ним в Белом доме на различных технологических мероприятиях и получая контракты для Oracle. Его также рассматривают как возможного претендента на покупку TikTok, хотя эти планы пока не реализованы.
У Илона Маска в последнее время дела идут не очень. Остается лишь развлекать народ танцами человекоподобных роботов.