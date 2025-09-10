Илон Маск скоро может потерять звания самого богатого человека в мире. Кто его обходит?

Маск впервые получил титул в 2021 году и в основном удерживал его последние несколько лет, отчасти благодаря своим инвестициям в Tesla и SpaceX. За эти годы он дважды временно терял его: сначала в 2021 году в пользу генерального директора LVMH Бернара Арно, а в 2024 году — в пользу основателя Amazon Джеффа Безоса.