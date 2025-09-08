Полный модный провал: Ариана Гранде на премию VMA пришла в нелепом наряде в горошек
фото: Brendon Cook/BFA.com/Shutterstock/ Vida Press
Несмотря на модный промах, Ариана Гранде все же стала победительницей в престижной номинации «Видео года».
Мировые звезды

Полный модный провал: Ариана Гранде на премию VMA пришла в нелепом наряде в горошек

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

32-летняя певица и актриса Ариана Гранде стала одной из главных обсуждаемых персон вечера вручения премий Video Music Awards — увы, не из-за ее триумфа. Для выхода на ковровую дорожку она выбрала откровенно неудачный наряд.

В Нью-Йорке, на арене UBS Arena, состоялась церемония вручения премии Video Music Awards 2025. Звезды щеголяли в самых смелых и порой спорных образах: одни удивили множеством рюшей и перьев, другие — сочетанием несочетаемых узоров. Особенно разочаровала публику Ариана Гранде. На ней было черное платье в белый горох с открытыми плечами, сердцевидным вырезом и нелепой пышной баской, которое дополняла прямая юбка в пол. Платье сидело крайне неудачно и выглядело очень странно. 

фото: Steven/AFF-USA/Shutterstock/ Vida Press
Ариана Гранде возглавила список худших нарядов на премии VMA 2025.
Ариана Гранде возглавила список худших нарядов на премии VMA 2025.

Несмотря на модный провал, звезда все же стала победительницей в престижной номинации «Видео года». В благодарственной речи артистка поблагодарила отца и своего психотерапевта.

Антирейтинг худших образов продолжила Доджа Кэт. Она появилась в ярком мини-платье в фиолетово-желтую клетку с экстремально глубоким декольте и блестящей красной отделкой по краям. Тесный лиф едва справлялся с ее бюстом, а сам наряд сравнили со стеганым одеялом. Экстравагантность дополнили массивные мюли на платформе, светлый пышный парик, серьги-люстры до плеч и несколько крупных колец.

фото: Matt Baron/BEI/Shutterstock/ Vida Press
Доджа Кэт заняла второе место в списке худших нарядов благодаря своему яркому мини-платью в фиолетово-желтую клетку с очень глубоким вырезом и окантовкой, напоминающей елочную гирлянду.
Доджа Кэт заняла второе место в списке худших нарядов благодаря своему яркому мини-платью в фиолетово-желтую клетку с очень глубоким вырезом и окантовкой, напоминающей елочную гирлянду.

А Тейлор Момсен красной дорожке MTV VMA появилась в наряде, который больше напоминал репетиционный образ для рок-концерта в подвале, чем выход на одно из главных музыкальных событий года. Миниатюрный кожаный бра-топ, длинная юбка с грубым разрезом и тяжёлые ботинки на платформе превратили силуэт в нарочито небрежный. К этому добавились целые «тонны» металлических цепей и браслетов — аксессуары выглядели так, будто их собирали в спешке прямо из ящика с реквизитом.

фото: Steven/AFF-USA/Shutterstock/ Vida Press
Певица Тейлор Момсен была почти без одежды… на ней была только черная макси-юбка, ремень с заклепками и крошечный бюстгальтер сверху.
Певица Тейлор Момсен была почти без одежды… на ней была только черная макси-юбка, ремень с заклепками и крошечный бюстгальтер сверху.

Темы

Леди ГагаАриана ГрандеOtkrito.lv

Другие сейчас читают