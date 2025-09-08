Полный модный провал: Ариана Гранде на премию VMA пришла в нелепом наряде в горошек

А Тейлор Момсен красной дорожке MTV VMA появилась в наряде, который больше напоминал репетиционный образ для рок-концерта в подвале, чем выход на одно из главных музыкальных событий года. Миниатюрный кожаный бра-топ, длинная юбка с грубым разрезом и тяжёлые ботинки на платформе превратили силуэт в нарочито небрежный. К этому добавились целые «тонны» металлических цепей и браслетов — аксессуары выглядели так, будто их собирали в спешке прямо из ящика с реквизитом.