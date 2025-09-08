Полный модный провал: Ариана Гранде на премию VMA пришла в нелепом наряде в горошек
32-летняя певица и актриса Ариана Гранде стала одной из главных обсуждаемых персон вечера вручения премий Video Music Awards — увы, не из-за ее триумфа. Для выхода на ковровую дорожку она выбрала откровенно неудачный наряд.
В Нью-Йорке, на арене UBS Arena, состоялась церемония вручения премии Video Music Awards 2025. Звезды щеголяли в самых смелых и порой спорных образах: одни удивили множеством рюшей и перьев, другие — сочетанием несочетаемых узоров. Особенно разочаровала публику Ариана Гранде. На ней было черное платье в белый горох с открытыми плечами, сердцевидным вырезом и нелепой пышной баской, которое дополняла прямая юбка в пол. Платье сидело крайне неудачно и выглядело очень странно.
Несмотря на модный провал, звезда все же стала победительницей в престижной номинации «Видео года». В благодарственной речи артистка поблагодарила отца и своего психотерапевта.
Антирейтинг худших образов продолжила Доджа Кэт. Она появилась в ярком мини-платье в фиолетово-желтую клетку с экстремально глубоким декольте и блестящей красной отделкой по краям. Тесный лиф едва справлялся с ее бюстом, а сам наряд сравнили со стеганым одеялом. Экстравагантность дополнили массивные мюли на платформе, светлый пышный парик, серьги-люстры до плеч и несколько крупных колец.
А Тейлор Момсен красной дорожке MTV VMA появилась в наряде, который больше напоминал репетиционный образ для рок-концерта в подвале, чем выход на одно из главных музыкальных событий года. Миниатюрный кожаный бра-топ, длинная юбка с грубым разрезом и тяжёлые ботинки на платформе превратили силуэт в нарочито небрежный. К этому добавились целые «тонны» металлических цепей и браслетов — аксессуары выглядели так, будто их собирали в спешке прямо из ящика с реквизитом.