Экранизация последней книги о Гарри Поттере с оригинальными актерами невозможна из-за "трансфобии" Роулинг
Режиссер Крис Коламбус исключил возможность воссоединения оригинального состава фильмов о Гарри Поттере из-за глубоких разногласий, вызванных противоречивыми взглядами писательницы Дж. К. Роулинг на трансгендерные вопросы.
Крис Коламбус, режиссёр первых двух фильмов о Гарри Поттере, в интервью британскому изданию The Times охарактеризовал экранизацию пьесы «Гарри Поттер и Проклятое Дитя» с участием оригинального состава как «невозможную» из-за разногласий между Роулинг и актерами. «У каждого в составе свое мнение, которое отличается от ее мнения, и это делает все невозможным», — сказал Коламбус. «С этим политическим шумом это никогда не случится». Он добавил, что хотя не общался с Роулинг около десяти лет, остается близок с Дэниэлом Рэдклиффом и остальными актерами. «Я поддерживаю тесный контакт с Дэниелом Рэдклиффом, и только несколько дней назад говорил с ним. У меня до сих пор отличные отношения со всеми ребятами».
Разлад возник из-за открытой позиции Роулинг по трансгендерным вопросам, которая вызывает широкие споры с 2019 года. Писательница неоднократно называла себя транс-исключающей радикальной феминисткой и публиковала антитрансгендерную риторику в социальных сетях, включая заявления о том, что она «с радостью провела бы два года» в тюрьме, чем поддержала бы политику защиты трансгендерных людей. В апреле 2025 года Роулинг праздновала решение Верховного суда Великобритании, которое определило женственность по биологическому полу, а не по гендерной идентичности — решение, которое гендерно-критические активисты восприняли как победу женских прав. Роулинг поделилась фотографией со своей яхты, где она курила сигару в знак празднования, написав: «Обожаю, когда план срабатывает».
Взгляды Роулинг резко контрастируют с мнением многих звезд Гарри Поттера, которые публично поддержали трансгендерное сообщество. Дэниэл Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера, выразил печаль по поводу противоречий, сказав: «Я помню человека, которого встретил, книги, которые она написала, и мир, который она создала — все это глубоко эмпатично». Рэдклифф активно поддерживает права трансгендеров, критикуя тех, кто выражает сомнения по поводу гендерного перехода детей. Он также извинился перед фанатами, которые почувствовали себя задетыми комментариями Роулинг, подчеркнув, что «не все во франшизе так думают».
Эмма Уотсон, исполнительница роли Гермионы Грейнджер, также высказалась в поддержку трансгендерных людей, заявив: «Трансгендерные люди — это те, кем они себя называют, и заслуживают жить своей жизнью, не подвергаясь постоянным допросам». Руперт Гринт, игравший Рона Уизли, также выразил солидарность с транс-сообществом, утверждая: «Транс-женщины — это женщины. Транс-мужчины — это мужчины. Все мы должны иметь право жить с любовью и без осуждения». Несмотря на уважение к роли Роулинг в их карьере, и Уотсон, и Гринт открыто не согласились с ее взглядами.
Напряженность между командой вышла за рамки личных мнений. Роулинг дала понять, что не простит Рэдклиффу и Уотсон поддержку трансгендерных прав, обвинив их в заигрывании с движением, которое, по ее мнению, угрожает с трудом завоеванным правам женщин. В ответ Рэдклифф выразил отсутствие интереса к возвращению во франшизу Гарри Поттера в любом качестве, включая «Проклятое дитя». «Я доволен тем, где нахожусь сейчас. Возвращение было бы огромным изменением», — сказал он в 2022 году. «Я никогда не говорю "никогда", но это точно не будет скоро».
«Гарри Поттер и проклятое дитя» (2016) – пьеса в двух частях, написанная Джеком Торном совместно с Джоан Роулинг и Джоном Тиффани. Действие пьесы происходит во вселенной книг о приключениях Гарри Поттера, написанных Джоан Роулинг, события разворачиваются через 19 лет после эпилога седьмой книги; сюжет вращается вокруг Альбуса Поттера, второго сына и среднего ребёнка Гарри Поттера, и отношений Альбуса со своим знаменитым отцом.
Тем временем франшиза Гарри Поттера продолжает развиваться с новым телевизионным перезапуском HBO с новым актерским составом. Генеральный директор HBO Кейси Блойс заявил, что Роулинг «довольно активно участвует» в проекте, но подчеркнул, что ее спорные взгляды не повлияли на решения по кастингу или производству.