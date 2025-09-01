Экранизация последней книги о Гарри Поттере с оригинальными актерами невозможна из-за "трансфобии" Роулинг

Крис Коламбус, режиссёр первых двух фильмов о Гарри Поттере, в интервью британскому изданию The Times охарактеризовал экранизацию пьесы «Гарри Поттер и Проклятое Дитя» с участием оригинального состава как «невозможную» из-за разногласий между Роулинг и актерами. «У каждого в составе свое мнение, которое отличается от ее мнения, и это делает все невозможным», — сказал Коламбус. «С этим политическим шумом это никогда не случится». Он добавил, что хотя не общался с Роулинг около десяти лет, остается близок с Дэниэлом Рэдклиффом и остальными актерами. «Я поддерживаю тесный контакт с Дэниелом Рэдклиффом, и только несколько дней назад говорил с ним. У меня до сих пор отличные отношения со всеми ребятами».