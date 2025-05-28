ФОТО: сериал "Гарри Поттер" наконец-то обзавелся главными звездами - знакомьтесь с новыми Гарри, Роном и Гермионой
Американский телеканал HBO начал работу над адаптацией культовой книжной серии Джоан Роулинг "Гарри Поттер" в формате сериала. Как сообщают представители канала, после просмотра более чем 30 тысяч кандидатов, сериал наконец-то обрел новых исполнителей ролей Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.
«После масштабного кастинга мы с радостью объявляем, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Уникальный талант этих троих актеров восхищает, и мы не можем дождаться момента, когда мир увидит их волшебство на экране. Мы благодарим всех тридцать тысяч детей, участвовавших в прослушиваниях — было невероятно встретить столько юных дарований», — отметила шоураннер проекта Франческа Гарднер.
Согласно пресс-релизу компании Warner Bros. Discovery, роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин, его лучшего друга Рона — Алистер Стоут, а сообразительную Гермиону — Арабелла Стентон. Ожидается, что сериал продлится как минимум 10 лет, и за это время новые актеры станут еще популярнее оригинального актерского состава: Эммы Уотсон, Руперта Гринта и Дэниела Рэдклиффа.
HBO сообщило, что работа над проектом началась еще в апреле 2023 года, а кастинг стартовал осенью 2024 года. В апреле также были объявлены актеры, которые сыграют взрослых персонажей. Джон Литгоу исполнит роль директора школы чародейства и волшебства Хогвартс — Альбуса Дамблдора, Папа Эсиду сыграет профессора зелий Северуса Снейпа, а Джанет Мактир исполнит роль главы факультета Гриффиндор — Минервы Макгонагалл. Люк Талон сыграет профессора Квирелла, Ник Фрост — лесничего Рубеуса Хагрида, а Пол Уайтхаус — привратника Аргуса Филча.
Ожидается, что съемки сериала начнутся летом 2025 года, а первый сезон нового сериала о Гарри Поттере выйдет в эфир в 2026 году. Телекомпания заявляла, что шоу будет «точной адаптацией культовых книг» писательницы Джоан Роулинг.