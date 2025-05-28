ФОТО: сериал "Гарри Поттер" наконец-то обзавелся главными звездами - знакомьтесь с новыми Гарри, Роном и Гермионой

«После масштабного кастинга мы с радостью объявляем, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Уникальный талант этих троих актеров восхищает, и мы не можем дождаться момента, когда мир увидит их волшебство на экране. Мы благодарим всех тридцать тысяч детей, участвовавших в прослушиваниях — было невероятно встретить столько юных дарований», — отметила шоураннер проекта Франческа Гарднер.