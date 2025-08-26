Беременная Агата Муцениеце вышла замуж и стала Дранга
25 августа экс-рижанка Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга сыграли свадьбу в Москве. Впереди у молодых еще одно важное событие - они ждут рождения дочери.
В мае этого года Петр Дранга сделал Агате Муцениеце предложение, и романтическая история получила свое счастливое продолжение. Актриса сменила в соцсетях фамилию, а уже вечером в одном из ресторанов Москвы молодые обручились.
Агата и Петр запретили гостям торжества публиковать кадры с мероприятия, но кто-то все-таки сделал это. В частности, юморист Антон Каравайцев показал некоторые видео, сделанные на свадьбе. «Агата и Петя просили ничего не выкладывать со свадьбы, и я буду послушным джентльменам. Но это было супер!» — поделился эмоциями Каравайцев.
Как сообщают источники, кольца актрисе вынес ее сын Тимофей Прилучный, который долгое время с ней не общался. Около года сын Агаты проживает с отцом, актером Павлом Прилучным, и 36-летняя Муцениеце не скрывала переживаний по этому поводу. Ими артистка откровенно делилась с подписчиками. «Тимофей не был дома с августа, да и в августе он побыл всего один день. Мия безумно скучает по брату и, конечно, по папе! Тима с нами почти не общается. Я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать. Сын сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет!» — рассказывала актриса осенью прошлого года.
Дранга ни разу не был женат, а за плечами Муцениеце — скандальный развод с Павлом Прилучным, в браке с которым у актрисы родились двое детей — Тимофей и Мия. Сейчас актриса ждет еще одного ребенка — это будет девочка, как стало известно на гендер-пати.