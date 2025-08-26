Беременная Агата Муцениеце вышла замуж и стала Дранга

Как сообщают источники, кольца актрисе вынес ее сын Тимофей Прилучный, который долгое время с ней не общался. Около года сын Агаты проживает с отцом, актером Павлом Прилучным, и 36-летняя Муцениеце не скрывала переживаний по этому поводу. Ими артистка откровенно делилась с подписчиками. «Тимофей не был дома с августа, да и в августе он побыл всего один день. Мия безумно скучает по брату и, конечно, по папе! Тима с нами почти не общается. Я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать. Сын сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет!» — рассказывала актриса осенью прошлого года.