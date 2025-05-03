Я сказала "Да": Агата Муцениеце снова выходит замуж
Слухи о скорой свадьбе Агаты Муцениеце и Петра Дранга ходили уже давно. Некоторые поклонники даже считали, что пара уже успела сыграть тайное торжество. Теперь же актриса сама расставила все точки над i в этой истории.
На майские праздники музыкант Петр Дранга увез Агату Муцениеце и ее дочь Мию на море. Как сообщается, они отдыхают в оккупированном Россией Крыму - в Ялте. Во время этой поездки Петр сделал Агате предложение. Об этом сама актриса сообщила в соцсетях.
Муцениеце опубликовала в Instagram фото с женихом и букетом. Судя по кадрам, Петр преподнес кольцо возлюбленной на закате на смотровой площадке ресторана. «Я сказала: «Да» — лаконично подписала снимки артистка.
О романе между артистами заговорили в конце 2024 года. В декабре пара впервые появилась вместе на премьере фильма «Братья». Во время мероприятия журналисты заметили, как Агата и Петр тесно общались, а после — уехали вместе, держась за руки. С тех пор Муцениеце и Дранга не скрывают своих чувств. Они вместе посещают светские мероприятия, делятся фотографиями в социальных сетях и отдыхают на курортах.
Дети, деревня, фотосессия в бикини: Агата Муцениеце в Латвии летом 2021 года
Агата даже познакомила Петра со своей семьей. В социальных сетях она опубликовала видео с семейного завтрака, на котором присутствовали ее мать, сестра и жених. Подпись к видео гласила: «Очень вкусно! Какое-то теплое, спокойное и праздничное настроение». Петр, в свою очередь, тоже представил Агату родителям. В декабре 2024 года они вместе с дочерью актрисы посетили день рождения отца музыканта.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Агата Муцениеце боится глубины, с тех пор как однажды чуть не утонула в Aklais ezers (Слепом озере), которое находится в Вецумниекской волости.