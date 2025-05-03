Я сказала "Да": Агата Муцениеце снова выходит замуж

О романе между артистами заговорили в конце 2024 года. В декабре пара впервые появилась вместе на премьере фильма «Братья». Во время мероприятия журналисты заметили, как Агата и Петр тесно общались, а после — уехали вместе, держась за руки. С тех пор Муцениеце и Дранга не скрывают своих чувств. Они вместе посещают светские мероприятия, делятся фотографиями в социальных сетях и отдыхают на курортах.