"Меня какая-то девочка вытащила": Агата Муцениеце рассказала, как тонула в озере в Латвии
36-летняя актриса призналась, что однажды чуть не утонула в Aklais ezers (Слепом озере), которое находится в Вецумниекской волости. С тех пор Агата Муцениеце боится глубины.
«У нас там есть озеро, оно называется "слепое озеро" по-латышки. Оно слепое, потому что глубокое, это бывшее болото, и там дно мягкое, ты можешь проваливаться. И вода очень йодированная, она такая коричневая, темная, там не видно, что под этой водой. Оно на самом деле очень красивое. Там по краям эти сосны с корнями. Оно такое пейзажное. И все там плавали-плавали, а я плавать не умела. Я тусила у лестницы», — поделилась Агата.
И вот однажды она подумала, что плавать — это легко, и решилась попробовать, пишет TheVoiceMag. Агата Муцениеце тогда сильно испугалась.
«Я оттолкнулась от этой лестницы — и начала тонуть. Я заглотила, не знаю, половину этого озера. Но меня какая-то девочка вытащила. Конечно же, мама не знает», — рассказала актриса.
Агата Муцениеце откровенно заговорила и о других своих страхах. Она опасается невостребованности в профессии. «Мне кажется, что меня перестанут снимать, что я нигде не буду играть и стану бомжом. Ну реально! Я до сих пор боюсь ходить на пробы, ненавижу их», — отметила Муцениеце. Она посетовала, что недавно сходила на 15 проб, но ее не утвердили ни в один проект. Тогда она подумала, что ее путь к бомжу уже начался. Актриса в молодости мечтала получить премию «Оскар», но теперь у нее нет такого желания. «Я среднестатистическая актриса, ну какой "Оскар"», — самокритично сказала Муцениеце.