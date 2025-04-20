"Меня какая-то девочка вытащила": Агата Муцениеце рассказала, как тонула в озере в Латвии

Агата Муцениеце откровенно заговорила и о других своих страхах. Она опасается невостребованности в профессии. «Мне кажется, что меня перестанут снимать, что я нигде не буду играть и стану бомжом. Ну реально! Я до сих пор боюсь ходить на пробы, ненавижу их», — отметила Муцениеце. Она посетовала, что недавно сходила на 15 проб, но ее не утвердили ни в один проект. Тогда она подумала, что ее путь к бомжу уже начался. Актриса в молодости мечтала получить премию «Оскар», но теперь у нее нет такого желания. «Я среднестатистическая актриса, ну какой "Оскар"», — самокритично сказала Муцениеце.