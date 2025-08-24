Соцсети в шоке: дочери Даны Борисовой только 17 лет, а она уже сделала пластику груди, талии и ягодиц
Дочь Даны Борисовой, Полина Аксенова, в юном возрасте решилась на радикальные перемены — после ринопластики она легла под нож ради «фигуры мечты» и перенесла масштабную серию пластических операций. Несмотря на критику, девушка уверяет: теперь у нее тело и лицо ее мечты.
Дана Борисова поддерживает несовершеннолетнюю дочь, которая решила добиться фигуры своей мечты с помощью пластики. Не секрет, что Дана и сама множество раз переделывала себя. Полина уже изменила форму носа, а теперь сделала еще серию операций, чтобы достичь желаемого результата по всему телу, пишет TheVoiceMag.
Девушка, которой 27 августа исполнится 18 лет, вышла на связь после перенесенной пластики. «После операции глаз немножко косит, но это нормально. Даже уже язык не заплетается, потому что я не совсем после наркоза, я успела поспать и сейчас уже более менее нормально соображаю», — отметила Полина.
Сейчас Полина не может рассмотреть собственную новую фигуру, потому что носит компрессионное белье, которое разрешат снять только через несколько недель. «У меня была операция на все тело. Я сделала подтяжку и изменила форму груди. А во время липоструктурирования мне выкачали жир из проблемных зон — это талия и бедра, увеличили ягодицы», — рассказала дочь телеведущей.
Полину увезли на операцию в 12 часов, она проснулась только спустя 8 часов. «По сравнению с ринопластикой эта операция была настоящим чудом небесным. Сразу после операции не было никакой боли, хотя дали обезболивающее. Я даже сейчас не чувствуют, что что-то болит, у меня всё хорошо. От наркоза тоже легко отошла, врачи говорят, что как только открыла глаза, сразу спросила: мне снится или мы закончили? Хотя я этого ничего не помню», — призналась девушка.
Многие уверены, что делать пластику в таком юном возрасте - это безумие! «Это просто шок… Ребёнок ещё, а уже операции на всё тело!», «Несовершеннолетняя и уже под нож хирурга ради "фигуры мечты". Мир сошёл с ума, честное слово!», «Я в ужасе… В её возрасте максимум диеты и спорт, а тут такие серьёзные вмешательства. Как можно не думать о последствиях?», «Дана Борисова поддерживает это? Мать должна оберегать ребёнка, а не одобрять такие шаги. Просто нет слов», «Зачем калечить организм в таком возрасте? Шрамы, наркозы, риски… Ради чего? Ради картинок в соцсетях?»
Однако у дочери телеведущей другое мнение. «Читаю комментарии людей, которые говорят: "Да зачем тебе операция? Сходи в спортзал и будет тебе фигура мечты". У меня вопрос: каким образом я сделаю грудь мечты в спортзале? И второе. У меня гипотиреоз – это заболевание щитовидной железы, из-за которого есть проблемы с тем, чтобы потерять вес. Я не то, чтобы обжираюсь, а, если обжираюсь, то когда принимаю препарат от моего биполярного расстройства, потому что у меня бессонница. Когда его пьешь, появляется сильное чувство голода. Невозможно с этим постоянно бороться, поэтому решилась на операцию», — высказалась Полина в своем Telegram-канале.