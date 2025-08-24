Соцсети в шоке: дочери Даны Борисовой только 17 лет, а она уже сделала пластику груди, талии и ягодиц

Однако у дочери телеведущей другое мнение. «Читаю комментарии людей, которые говорят: "Да зачем тебе операция? Сходи в спортзал и будет тебе фигура мечты". У меня вопрос: каким образом я сделаю грудь мечты в спортзале? И второе. У меня гипотиреоз – это заболевание щитовидной железы, из-за которого есть проблемы с тем, чтобы потерять вес. Я не то, чтобы обжираюсь, а, если обжираюсь, то когда принимаю препарат от моего биполярного расстройства, потому что у меня бессонница. Когда его пьешь, появляется сильное чувство голода. Невозможно с этим постоянно бороться, поэтому решилась на операцию», — высказалась Полина в своем Telegram-канале.