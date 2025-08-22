ВИДЕО: на "Новой волне" Филипп Киркоров упал со ступенек во время выступления - недавно ему диагностировали диабет
Фестиваль «Новая волна» впервые за всю историю проходит в Казани. Открыл его Филипп Киркоров, решивший произвести впечатление на публику — для выступлений артист привез с собой 12 чемоданов костюмов. Однако обсуждать зрители стали вовсе не наряды, а происшествие во время концерта.
Исполняя песню «Фиолетовая вата», певец попытался взойти на подвижную лестницу, но оступился уже на первой ступени и упал на спину. Танцовщики, участвовавшие в номере, сразу помогли ему подняться, при этом Филипп Киркоров продолжал петь.
После номера артист ушел за кулисы и сообщил, что с ним всё в порядке. «Всякое бывает. Кто не падал, тот не вставал», – сказал он.
Здоровье Киркорова в последнее время не раз оказывалось под угрозой. В апреле, во время концерта в Санкт-Петербурге, у него загорелись рукава костюма. Тогда артист сменил одежду и продолжил шоу, но позже стало известно, что ожоги оказались серьезными и вызвали осложнения — воспаление, увеличение лимфоузлов и частичный некроз тканей.
Недавно стало известно, что Киркорову диагностировали диабет второго типа. При нём уровень глюкозы в крови растёт, а человек нуждается в препаратах. Заболевание у певца заподозрили после того, как он обжёгся фейерверком на своём концерте в апреле. Раны долго не затягивались — такое бывает при диабете, поэтому медики отправили Филиппа на анализы, где догадки подтвердились. Киркорову колят инсулин, а он испытывает сильную жажду и слабость в ногах, но продолжает выступать как раньше.
Кроме того, после пластической операции он заметно похудел, а позже вновь прибавил в весе. «Наел килограммов, наел. Надо скидывать срочно. А тут в Казань приехал, сразу угостили чак-чаком и всякими сладостями. И всё так вкусно! Невозможно себе отказать в этом. Поправился на 10 килограммов», — признался артист в разговоре со «СтарХит».
На «Новой волне-2025» певец взвесился прямо на красной дорожке. Весы показали 97 килограммов, и эта цифра его расстроила — по словам Киркорова, недавно он весил 90.