ВИДЕО: на "Новой волне" Филипп Киркоров упал со ступенек во время выступления - недавно ему диагностировали диабет

Недавно стало известно, что Киркорову диагностировали диабет второго типа. При нём уровень глюкозы в крови растёт, а человек нуждается в препаратах. Заболевание у певца заподозрили после того, как он обжёгся фейерверком на своём концерте в апреле. Раны долго не затягивались — такое бывает при диабете, поэтому медики отправили Филиппа на анализы, где догадки подтвердились. Киркорову колят инсулин, а он испытывает сильную жажду и слабость в ногах, но продолжает выступать как раньше.