92-летняя Джоан Коллинз похвасталась собой в купальнике! Простые принципы, благодаря которому актриса выглядит потрясающе

Ранее Джоан Коллинз говорила, что никогда не прибегала к пластике или уколам красоты, предпочитая естественный уход и дисциплину. «Мне мама сказала увлажнять кожу и использовать ночной крем. Я сказала это своим дочерям, и у них прекрасная кожа. И ещё — не бывать на солнце», — признаётся актриса. Увлажнение и защита от ультрафиолета остаются её главным правилом на протяжении десятилетий.