92-летняя Джоан Коллинз похвасталась собой в купальнике! Простые принципы, благодаря которому актриса выглядит потрясающе
Британская актриса Джоан Коллинз, отметившая в мае 92-летие, впечатляет поклонников своей подтянутой фигурой и активным образом жизни, вдохновляя заботиться о здоровье и красоте в любом возрасте.
Британская актриса Джоан Коллинз продемонстрировала свою подтянутую фигуру в Instagram. Поклонники отметили, что она выглядит потрясающе и служит вдохновением для поддержания формы вне зависимости от возраста.
Опубликованные Джоан Коллинз снимки запечатлели ее в изящном купальнике, выгодно подчеркивающем силуэт.
Люди активно комментируют ее фотографии, восхищаясь красотой и жизненной энергией Джоан. Многие подчеркивают, что она является примером для подражания и мотивирует заботиться о себе в любом возрасте.
Ранее Джоан Коллинз говорила, что никогда не прибегала к пластике или уколам красоты, предпочитая естественный уход и дисциплину. «Мне мама сказала увлажнять кожу и использовать ночной крем. Я сказала это своим дочерям, и у них прекрасная кожа. И ещё — не бывать на солнце», — признаётся актриса. Увлажнение и защита от ультрафиолета остаются её главным правилом на протяжении десятилетий.
Джоан верна простым средствам: на её туалетном столике можно найти доступный очищающий тоник и кремы, которые она использует уже много лет. Актриса уверена, что регулярность важнее дороговизны.
Ещё один её секрет — привычка спать исключительно на спине. «Так не появляется “смятая кожа”», — говорит Коллинз. Этот совет она даёт всем, кто хочет сохранить лицо свежим и без лишних морщин.
Когда нужно быстро освежиться, Джоан прикладывает к глазам ватные диски, смоченные в ледяной воде. Такая простая процедура помогает убрать отёки и придать взгляду ясность.
Солнца актриса избегает с юности. «Я всегда пользовалась защитой и берегла лицо от солнечных лучей ещё с двадцати лет», — рассказывает она. SPF — её неизменный спутник.
Что касается питания, то здесь Коллинз за умеренность. Она не позволяет себе обжорства и отказывается от булочек или пончиков. «Я хочу выглядеть, чувствовать себя и быть определённым образом… Я знаю, что ничего этого не получу, если буду обжорой», — признаётся звезда.
Модные диеты и голодания она считает пустой тратой времени. Её выбор — простая, полезная еда без фанатизма, немного авокадо, витамины и масла.
Актриса остаётся активной: любит плавание, танцы, лёгкие тренировки и игры, которые держат в тонусе не только тело, но и ум. Джоан принимает омега-3 и витамины, а от рукопожатий чаще отказывается, предпочитая перчатки — ради здоровья и гигиены.