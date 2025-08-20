36-летняя жена Дмитрия Диброва, которая родила ему троих сыновей, подала на развод

Сообщалось, что и Товстик с женой, и Дибровы сейчас находятся в состоянии развода, при этом бизнесмен якобы уже купил "любовнице" Полине дорогущий дом, где живет с ней, и пытается отобрать детей у супруги Елены. Дибровы, в свою очередь, дистанцировались от скандала и практически не комментируют ситуацию. Ведущий провел ночной прямой эфир в своих соцсетях, где поразмышлял о женской измене, и в кадре появилась Полина. Сама она после этого уехала с детьми на малую родину в Ростов, попутно продолжая рекламировать "клуб рублевских жен" своего имени, где состояла вместе с Еленой Товстик.