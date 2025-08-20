36-летняя жена Дмитрия Диброва, которая родила ему троих сыновей, подала на развод
Уже несколько недель в соцсетях активно обсуждается развод 65-летнего телеведущего Дмитрия Диброва с 36-летней женой Полиной, которые прожили вместе 16 лет и воспитали троих сыновей. Адвокат телеведущего Александр Добровинский подтвердил эту информацию, подчеркнув, что супруги расстаются без ссор и претензий.
"Всем, кого это не касается. Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально. Все имущественные вопросы урегулированы. Спора по детям нет. Родители будут воспитывать детей совместно", — заявил Александр Добровинский.
Драма в семье Дибровых развернулась в конце июля. Тогда в СМИ появилась информация о том, что Полина изменила 65-летнему мужу с другом семьи и их соседом по Рублевке — 50-летним миллиардером Романом Товстиком, который является отцом шестерых детей. Скандал перешел в публичную плоскость, когда к делу подключились звездные юристы Александр Добровинский и Екатерина Гордон, пишет Spletnik.
Сообщалось, что и Товстик с женой, и Дибровы сейчас находятся в состоянии развода, при этом бизнесмен якобы уже купил "любовнице" Полине дорогущий дом, где живет с ней, и пытается отобрать детей у супруги Елены. Дибровы, в свою очередь, дистанцировались от скандала и практически не комментируют ситуацию. Ведущий провел ночной прямой эфир в своих соцсетях, где поразмышлял о женской измене, и в кадре появилась Полина. Сама она после этого уехала с детьми на малую родину в Ростов, попутно продолжая рекламировать "клуб рублевских жен" своего имени, где состояла вместе с Еленой Товстик.
В Сети между тем мнения по поводу этой истории разделились. Одни критикуют Полину Диброву за "аморальное", на их взгляд, поведение по отношению к бывшей подруге и ее семье и жалеют Елену Товстик. Другие считают, что, к Елене, которая в свое время также увела будущего мужа, "вернулся бумеранг".
