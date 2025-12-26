Латвийский эксперт: усталость сторон и давление на Россию повышают шансы на мир в 2026 году

В ноябре США предложили мирный план, согласно которому Украина должна была бы передать под контроль России те части Донецкой и Луганской областей, которые она пока не контролирует. Донецкая и Луганская области, а также Крым были бы признаны территориями, находящимися под фактическим контролем России, а в Донбассе была бы создана демилитаризованная зона. В Запорожской и Херсонской областях, которые Россия объявила своей территорией, но полностью не контролирует, линия фронта была бы заморожена. Российские войска должны были бы покинуть занятые территории в других областях Украины. Отвечая на вопрос, какое решение Украине в ближайшие шесть месяцев будет сложнее всего принять в случае усиления внешнего давления, Ростокс подчеркнул, что самые тяжелые решения связаны с территориальными вопросами в регионе Донбасса. Он отметил, что Украина однозначно не хотела бы в конце войны под давлением согласиться на принцип «территория в обмен на мир». По его мнению, это создало бы впечатление, что Украина проиграла войну, если ей пришлось бы пойти на такие уступки. По оценке Ростокса, это также ухудшило бы способность Украины защищаться от потенциальной российской агрессии в будущем. Он подчеркнул, что важны и другие вопросы, например, гарантии безопасности со стороны США или Запада.