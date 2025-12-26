Латвийский эксперт: усталость сторон и давление на Россию повышают шансы на мир в 2026 году
Возможности добиться окончания войны в Украине в 2026 году выше, чем они были в этом году, такое мнение агентству LETA высказал директор Центра исследований безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны Том Ростокс.
Том Ростокс подчеркнул, что нельзя с уверенностью утверждать, что в 2026 году война может завершиться, однако шансы значительно выше, чем в текущем году, и для этого есть несколько причин. Эксперт пояснил, что международным переговорам по прекращению войны требуется время, поскольку они сложны не только из-за резко различающихся позиций воюющих сторон, но и потому, что в ходе переговоров необходимо найти решения целого ряда сложных проблем.
Ростокс отметил, что стороны, вовлеченные в конфликт, все больше устают от войны. Кроме того, в течение 2026 года могут обостриться проблемы в российской экономике, что усилит давление на президента России с целью прекращения войны, несмотря на то, что цели «специальной военной операции» не были достигнуты.
Он добавил, что осенью следующего года в США пройдут промежуточные выборы, поэтому на действия США могут повлиять как повороты предвыборной кампании, так и итоги голосования в ноябре.
Отвечая на вопрос о том, может ли в ближайшие шесть месяцев измениться политика Запада в отношении Украины в сторону усиления или ослабления поддержки, директор Центра исследований безопасности и стратегических исследований отметил, что «правила игры» в вопросе поддержки Украины в настоящее время достаточно ясны и, вероятнее всего, не изменятся. Он указал, что США предоставляют Украине разведывательную информацию и продают оружие Европе, которая затем передает его Украине. В свою очередь европейские государства почти полностью обеспечивают военную и экономическую помощь Украине и стремятся наращивать собственные военные возможности и потенциал оборонной промышленности. По мнению Ростокса, могут измениться отдельные нюансы этой схемы, но не ее суть.
На вопрос о том, в какой момент закулисное давление США в пользу мира может из процесса превратиться в политический факт, начинающий влиять на решения Украины и Европы, эксперт подчеркнул, что США обладают огромным влиянием на действия европейских стран и Украины. Он обратил внимание на то, что по своей сути дипломатический процесс ведут именно США, что дает им значительные преимущества в отношениях с европейскими союзниками и Украиной.
По оценке Ростокса, важной целью для европейских стран и Украины в 2026 году станет снижение зависимости от США, что обеспечит им большую самостоятельность в принятии решений.
Говоря о том, что для России в ближайшие полгода будет важнее — реальный прогресс на фронте или впечатление, что прогресс есть, Ростокс подчеркнул, что Россия стремится добиться именно реального продвижения. Если же это не удается, тогда целью становится создание видимости прогресса. Он продолжил, отметив, что у этого есть как стратегические цели, в том числе влияние на международный переговорный процесс по прекращению войны, так и организационные корыстные мотивы — стремление вооруженных сил России выдать желаемое за действительное, поскольку от этого зависят благосклонность политических руководителей, продвижение по службе и награды.
В ноябре США предложили мирный план, согласно которому Украина должна была бы передать под контроль России те части Донецкой и Луганской областей, которые она пока не контролирует. Донецкая и Луганская области, а также Крым были бы признаны территориями, находящимися под фактическим контролем России, а в Донбассе была бы создана демилитаризованная зона. В Запорожской и Херсонской областях, которые Россия объявила своей территорией, но полностью не контролирует, линия фронта была бы заморожена. Российские войска должны были бы покинуть занятые территории в других областях Украины. Отвечая на вопрос, какое решение Украине в ближайшие шесть месяцев будет сложнее всего принять в случае усиления внешнего давления, Ростокс подчеркнул, что самые тяжелые решения связаны с территориальными вопросами в регионе Донбасса. Он отметил, что Украина однозначно не хотела бы в конце войны под давлением согласиться на принцип «территория в обмен на мир». По его мнению, это создало бы впечатление, что Украина проиграла войну, если ей пришлось бы пойти на такие уступки. По оценке Ростокса, это также ухудшило бы способность Украины защищаться от потенциальной российской агрессии в будущем. Он подчеркнул, что важны и другие вопросы, например, гарантии безопасности со стороны США или Запада.
«Было бы плохо, если бы Украине пришлось пойти на уступки и согласиться на неясные гарантии безопасности в случае, если Россия в будущем возобновит агрессию», — подчеркнул директор Центра исследований безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны.
Ранее сообщалось, что в декабре США предложили новый формат переговоров с Украиной и Россией, однако договоренности о мире или прекращении огня достигнуто не было. Отдельными предметами спора остаются стремление России сохранить или расширить контроль над оккупированными территориями и требование Украины о четких гарантиях безопасности, которые Киев рассматривает как обязательное условие любого долгосрочного мира.