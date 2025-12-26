Почему говядина может исчезнуть из повседневной корзины латвийцев?

Мясоперерабатывающее и торговое предприятие Forevers в этом году сохранит оборот примерно на уровне 77 млн евро, однако объем реализованной продукции в килограммах может вырасти примерно на 5%, сообщил агентству LETA владелец и руководитель SIA Forevers Андрей Жданс. Такую ситуацию он объясняет более низким общим уровнем цен по сравнению с 2024 годом.