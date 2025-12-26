Почему говядина может исчезнуть из повседневной корзины латвийцев?
Говядина в Латвии рискует превратиться из привычного продукта в редкую покупку: спрос на нее на экспортных рынках растет, а вместе с ним — и долгосрочные цены.
Мясоперерабатывающее и торговое предприятие Forevers в этом году сохранит оборот примерно на уровне 77 млн евро, однако объем реализованной продукции в килограммах может вырасти примерно на 5%, сообщил агентству LETA владелец и руководитель SIA Forevers Андрей Жданс. Такую ситуацию он объясняет более низким общим уровнем цен по сравнению с 2024 годом.
Жданс оценивает этот год как относительно успешный и планирует, что прибыль компании может немного увеличиться. Он признал, что на рынке мясных продуктов сохраняется высокий уровень конкуренции, который мешает наращивать объемы производства с учетом сокращения численности населения.
Жданс также подчеркивает, что на экспортных рынках растет спрос на говядину, что, в свою очередь, способствует долгосрочному росту цен и может означать, что говядина для латвийских потребителей становится все менее доступной для повседневного потребления.
Одной из наиболее актуальных проблем в отрасли мясопереработки остается нехватка рабочей силы. Кроме того, на государственном уровне, по его словам, по-прежнему недостаточно внимания уделяется профессиональному образованию, что означает более высокие вложения в подготовку квалифицированных сотрудников, отметил Жданс.
Для компании сложной остается и тема роста затрат. Так, расходы на газ увеличились на 31%, на электроэнергию — на 1%, также растут затраты на рабочую силу, сообщил Жданс.
По расчетам Forevers, налоговая нагрузка в этом году увеличилась примерно на 220 000 евро по сравнению с 2024 годом. Из этой суммы 165 000 евро составляет рост налога на природные ресурсы, остальное — увеличение акцизного налога на газ и топливо.
Как сообщалось ранее, в 2024 году Forevers работала с оборотом 77,647 млн евро — на 3,5% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 58,6% и составила 7,967 млн евро. Предприятие зарегистрировано в 1996 году, его основной капитал — 6,306 млн евро. Единственный владелец компании — Андрей Жданс.