Rīgas satiksme заплатит штраф за переработку водителей - у предприятия есть оправдание

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию Rīgas satiksme административное наказание в связи с сверхурочной работой, сообщило агентству LETA ведомство. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Установлено, что при суммированном учете рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускается законом. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.