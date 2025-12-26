Rīgas satiksme заплатит штраф за переработку водителей - у предприятия есть оправдание
Государственная инспекция труда оштрафовала Rīgas satiksme за нарушения норм сверхурочной работы. Проверка выявила переработки, превышающие допустимые законом пределы, но предприятие признает, что из‑за нехватки водителей полностью отказаться от сверхурочных сейчас невозможно.
Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию Rīgas satiksme административное наказание в связи с сверхурочной работой, сообщило агентству LETA ведомство. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Установлено, что при суммированном учете рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускается законом. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.
Также выявлено нарушение, связанное с объемом сверхурочной работы. Закон предусматривает, что сверхурочная работа не должна превышать в среднем восемь часов в семидневный период, который рассчитывается в отчетном периоде, не превышающем четырех месяцев.
В Rīgas satiksme агентству LETA сообщили, что предупреждение инспекции получено, однако письменное решение пока не поступило из-за задержки, связанной с рождественскими праздниками. Предприятие планирует оценить возможные основания для обжалования, однако указывает, что подача жалобы маловероятна.
Одновременно Rīgas satiksme подчеркивает, что в условиях длительной нехватки работников полноценное обеспечение рейсов общественного транспорта без сверхурочной работы невозможно. В настоящее время предприятию не хватает примерно 150 водителей транспортных средств, и работа без сверхурочных означала бы существенное сокращение рейсов, что напрямую ощутили бы пассажиры.
Представители компании также отметили, что уже длительное время публично поднимают вопрос о необходимости пересмотра норм Закона о труде, которые, по их мнению, больше не соответствуют современной ситуации на рынке труда.
Проверка VDI в связи со сверхурочной работой на предприятии была начата после того, как бывший сотрудник Rīgas satiksme в конце прошлого года пожаловался о, по его мнению, незаконных сверхурочных у водителей.