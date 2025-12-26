В Латвии задумали очередной парк ветрогенераторов. Строителям придется обсудить это с местными жителями

Строительное управление рассмотрело поданное Latvenergo заявление о строительстве и приложенный к нему строительный проект в минимальном составе. Специалисты установили, что замысел не противоречит положениям Территориального плана Прейльского края, однако его реализация может существенно повлиять на окружающие объекты недвижимости и ландшафт. При этом проведение процедуры оценки воздействия на окружающую среду не требуется.