В Латвии задумали очередной парк ветрогенераторов. Строителям придется обсудить это с местными жителями
Самоуправление Прейльского края призывает компанию Latvenergo провести публичное обсуждение строительства ветропарка "Риебини".
Как сообщает самоуправление, строительное управление приняло решение о необходимости публичного обсуждения предложенного Latvenergo строительного замысла «Турбины ветро-электростанционного парка “Риебини”, Риебиньская волость, Прейльский край».
Строительное управление рассмотрело поданное Latvenergo заявление о строительстве и приложенный к нему строительный проект в минимальном составе. Специалисты установили, что замысел не противоречит положениям Территориального плана Прейльского края, однако его реализация может существенно повлиять на окружающие объекты недвижимости и ландшафт. При этом проведение процедуры оценки воздействия на окружающую среду не требуется.
На основании Закона о строительстве публичное обсуждение строительных замыслов проводится при создании общественно значимых сооружений и общественно значимых решений общественного открытого пространства. С учетом планируемой высоты ветряных турбин ветропарк признан общественно значимым сооружением, пришло к выводу Строительное управление.
В связи с этим установлено, что Latvenergo до 18 февраля 2026 года должно представить в Строительное управление документы, необходимые для проведения публичного обсуждения. Продолжительность публичного обсуждения предусмотрена в четыре календарные недели со дня публикации на интернет-сайте самоуправления решения о начале публичного обсуждения.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что несмотря на все разъяснения, большинство жителей Латвии не поддерживает строительство в стране ветрогенераторов.