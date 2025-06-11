ФОТО: новый выход принцессы Кэтрин стал настоящим признанием в любви к ее самой большой страсти
Кейт Миддлтон вновь продемонстрировала свою приверженность творчеству и преобразующей силе искусства. 10 июня принцесса Уэльская появилась на публике в Восточном Лондоне — она посетила новое хранилище V&A East Storehouse, филиал Музея Виктории и Альберта, предоставляющий беспрецедентный доступ к более чем 500 000 экспонатов, связанных с модой, кино, визуальным искусством, дизайном и театром.
Это было ее первое официальное появление после короткого перерыва, который она провела с детьми — 11-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи. Несколькими днями ранее Кейт уже провела встречу в Виндзорском замке со своей командой из фонда по вопросам раннего детства, сообщает People.
Во время визита Кейт Миддлтон побывала за кулисами музейного хранилища, где наблюдала, как специалисты собирают, сохраняют и экспонируют уникальные предметы. В музее постарались убрать по максимуму стеклянные преграды, чтобы посетители могли как можно ближе подойти к произведениям искусства.
По словам директора музея V&A Тристрама Ханта, визит прошел отлично: «Она была полностью сосредоточена на экспонатах — это впечатляло. У нее потрясающая энергия, она очень живо интересовалась всем происходящим. Последний раз мы встречались около двух лет назад, но ее увлеченность творчеством, дизайном и искусством по-прежнему вдохновляет. Было прекрасно принимать ее у нас».
Особое внимание Кейт уделила разделу с фотографией. Хант отметил, что она «удивительно хорошо разбирается в типах фотокамер» и была искренне заинтересована в закулисье музея — в том, как все устроено изнутри.
Ее также впечатлило одно из полотен Пикассо, использовавшееся как задник для балетной сцены. «Это самый большой Пикассо в мире, — говорит Хант. — Работа была создана другим художником, но Пикассо был так ею восхищен, что подписал ее».
Принцессе особенно понравилось, как оформлено пространство вокруг картины — и сам факт, что в музее планируют организовать балетный спектакль на ее фоне совместно с Английским национальным балетом. «Кейт очень любит танец и балет, поэтому сочетание этих элементов произвело на нее сильное впечатление».
По словам Ханта, принцесса также проявила глубокий интерес к текстилю — она изучала шелка, обои и ткани, связанные с именем Уильяма Морриса. «У нее настоящая страсть к предметной культуре. Думаю, этот визит доставил ей искреннее удовольствие».
Принцесса Кэтрин — давняя сторонница искусства. В свое время она изучала историю искусств в университете Сент-Эндрюс, где, к слову, и познакомилась с принцем Уильямом. С 2018 года она является патроном Музея Виктории и Альберта. В 2023 году Кейт также участвовала в открытии Young V&A — яркого, интерактивного музея для детей от 0 до 14 лет с тремя тематическими залами: «Играй», «Воображай» и «Проектируй».
Во время открытия она с удовольствием общалась со школьниками, которые сами помогали в реконструкции музея. Тогда же директор Хант назвал принцессу «блестящей» в общении с детьми. «Этот проект о сотрудничестве, общении и совместной работе — именно то, что особенно пострадало во время пандемии. Здесь дети могут играть и учиться вместе».
Этот визит стал логичным продолжением предыдущих инициатив Кейт в рамках ее королевской деятельности — как, например, ее участие в обучающем мероприятии в Национальной портретной галерее, когда она даже прокатилась вместе с детьми на их школьном автобусе.