ФОТО: новый выход принцессы Кэтрин стал настоящим признанием в любви к ее самой большой страсти

Принцесса Кэтрин — давняя сторонница искусства. В свое время она изучала историю искусств в университете Сент-Эндрюс, где, к слову, и познакомилась с принцем Уильямом. С 2018 года она является патроном Музея Виктории и Альберта. В 2023 году Кейт также участвовала в открытии Young V&A — яркого, интерактивного музея для детей от 0 до 14 лет с тремя тематическими залами: «Играй», «Воображай» и «Проектируй».