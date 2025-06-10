"Бетонная коробка в семь квадратных метров без окон": Павел Дуров о жизни во французской тюрьме

В первой беседе с Карлсоном Павел делился своими взглядами на деньги: «У меня уже десять лет на счетах — в банке или в биткоинах — лежат сотни миллионов долларов. Я не трачу их. У меня нет ни недвижимости, ни яхты, ни самолета. Мне это не нужно. Я предпочитаю фокусироваться на проекте».