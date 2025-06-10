"Бетонная коробка в семь квадратных метров без окон": Павел Дуров о жизни во французской тюрьме
В понедельник Павел Дуров вновь появился в эфире у Такера Карлсона — на этот раз с откровенным рассказом об аресте во Франции и буднях в камере.
40-летний снователь Telegram Павел Дуров отметил, что суть обвинений, предъявленных ему во Франции, до сих пор остается для него неясной. Он считает абсурдным, что его, как создателя платформы, пытаются сделать ответственным за действия отдельных пользователей.
«Это все равно что арестовать Дональда Трампа за преступление, совершенное кем-то из 350 миллионов американцев. Или посадить Макрона за ограбление в Тулузе», — сказал он в интервью.
По словам Дурова, утро в одиночной камере он начинал с 200 отжиманий и приседаний, затем повторял упражнения в течение дня. Также он строго следил за питанием. «Кажется, мне сделали исключение. Я не ем мясо и фастфуд, но рыбы было достаточно, так что с питанием все было нормально», — поделился он.
Условия содержания были суровыми: «Это была бетонная коробка площадью семь квадратных метров без окон. Узкая кровать без белья и подушки, тонкий матрас, словно коврик для йоги — может, сантиметр толщиной. Свет все время мигал — это раздражало», — вспоминает 40-летний предприниматель.
Телефоном пользоваться не разрешали, общаться он мог только со своим помощником. Однако Дуров признается, что больше всего беспокоился не о себе, а о близких.
«Быть запертым — это одно. Но осознавать, как переживает моя мама, — гораздо тяжелее», — отметил он.
В интервью он вновь подчеркнул: Telegram не собирает личные данные пользователей, но при этом остается прибыльным. «В прошлом году Telegram впервые стал прибыльным. Мы заработали более полумиллиарда долларов — и без сбора персональных данных или таргетированной рекламы», — отметил он.
Дуров также рассказал, что почти не использует телефон: «Смартфон отвлекает и нарушает личные границы. К тому же это удобный инструмент слежки для государств. Я беру его в руки лишь дважды в неделю — чтобы протестировать обновления Telegram. В остальное время пользуюсь только iPad и компьютером».
В первой беседе с Карлсоном Павел делился своими взглядами на деньги: «У меня уже десять лет на счетах — в банке или в биткоинах — лежат сотни миллионов долларов. Я не трачу их. У меня нет ни недвижимости, ни яхты, ни самолета. Мне это не нужно. Я предпочитаю фокусироваться на проекте».