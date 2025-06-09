Забудьте о Бритни Спирс! В топе новая королева поп-музыки, танцующая в нижнем белье
Американская певица, звезда соцсетей и актриса Эддисон Рэй (24) на прошлой неделе выступила на вечеринке по случаю презентации альбома от Spotify, которая прошла в клубе The Box в Нью-Йорке. Блондинка была одета в телесного цвета бюстгальтер и трусики, исполняя свои новые песни в окружении танцоров.
Эддисон Рэй представила мечтательный поп-альбом, в котором раскрывается ее «чувственная и сексуальная» натура. 24-летняя интернет-знаменитость выпустила свой долгожданный дебютный альбом, названный ее именем. В него вошли такие синглы, как «Diet Pepsi» и «Aquamarine».
В беседе с журналом Variety она рассказала, какие эмоции хотела передать: «Мы однозначно не стремились быть похожими на кого-то. Моя цель всегда была вызывать эмоции через музыку. Я очень чувственная и сексуальная личность. Я близка сама с собой и со своим телом, и все это отражается в музыке. Она очень личная».
Эддисон также подчеркнула, насколько для нее было важно, что над дебютным альбомом она работала исключительно с женщинами: «Между нами возникла особая связь. Это действительно было красиво и волшебно — работать исключительно в женской команде. Я изначально не ставила цель, чтобы это был только женский проект, ведь такое случается редко — не так часто удается работать только с женщинами в одной команде».
Хотя ее уже называют новой иконой поп-музыки, Эддисон признается, что подобные титулы заставляют ее быть осторожной. «Это, конечно, большой комплимент. Но что это вообще значит — быть поп-звездой? Посмотрим, станут ли песни популярными. Тогда уже можно будет называть меня поп-девочкой. Сейчас у меня есть шанс. Я должна показать все, на что способна».
Эддисон, которая выпустила свой первый сингл «Obsessed» в 2023 году, ранее рассказывала, как TikTok стал идеальной стартовой площадкой для ее карьеры. В интервью Apple Music 1 она сказала: «С самого начала я знала, что хочу заниматься музыкой. И я всегда мечтала играть в кино. Я хотела выступать. Это было ясно для меня с детства». «Когда появился TikTok, я подумала — это отличный способ попасть в Лос-Анджелес. В Луизиане было мало возможностей, и шанс построить такую карьеру был только у тех, кому очень-очень повезло».
Популярность к Эддисон Рэй пришла в 2019 году благодаря ее танцевальным видео на платформе TikTok. В марте 2020 года рэпер The Kid Laroi подогрел интерес к ней, выпустив трек под названием «Addison Rae». В 2021 году она дебютировала в фильме «He's All That», а спустя два года представила свой первый сингл «Obsessed».