Забудьте о Бритни Спирс! В топе новая королева поп-музыки, танцующая в нижнем белье

Эддисон, которая выпустила свой первый сингл «Obsessed» в 2023 году, ранее рассказывала, как TikTok стал идеальной стартовой площадкой для ее карьеры. В интервью Apple Music 1 она сказала: «С самого начала я знала, что хочу заниматься музыкой. И я всегда мечтала играть в кино. Я хотела выступать. Это было ясно для меня с детства». «Когда появился TikTok, я подумала — это отличный способ попасть в Лос-Анджелес. В Луизиане было мало возможностей, и шанс построить такую карьеру был только у тех, кому очень-очень повезло».