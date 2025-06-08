Приглашал домой и встречал обнаженным: Джаред Лето обвинен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним

Одной из первых, кто заговорил о неподобающем поведении лидера группы 30 Seconds to Mars была диджей и музыкальный продюсер Элли Тейлз. Она рассказала, что музыкант навязывает себя. В частности, за кулисами он якобы напал на нее и при этом вел себя ужасно и неприемлемо. "Ты на самом деле не в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не попытается навязать тебе себя за кулисами... В килте... И белоснежной шапке. На меня напал и травмировал этот ублюдок, когда мне было 17. Он знал мой возраст и ему было все равно. То, что он сделал, было хищническим, ужасным и неприемлемым", - писала она.