Приглашал домой и встречал обнаженным: Джаред Лето обвинен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним
Сразу девять женщин обвинили 53-летнего Джареда Лето в груминге, непристойном поведении и сексуальных домогательствах.
Несколько женщин обвинили популярного голливудского актера Джареда Лето в сексуальных домогательствах. Издание Air Mail опубликовало материал, основанный на интервью с девятью женщинами, которые утверждают, что 53-летний актер и музыкант вел себя неподобающим образом по отношению к ним, причем некоторые из них в тот момент были несовершеннолетними.
Согласно изданию Airmail, актер часто переписывался с девушками 16-17 лет, которые еще не достигли возраста согласия в США, задавал личные вопросы, приглашал в гости --- как правило, на один раз. Когда девушка оказывалась в его доме, Лето мог внезапно появиться обнаженным или начать мастурбировать, прежде чем положить руку 18-летней девушки "на себя".
Одной из первых, кто заговорил о неподобающем поведении лидера группы 30 Seconds to Mars была диджей и музыкальный продюсер Элли Тейлз. Она рассказала, что музыкант навязывает себя. В частности, за кулисами он якобы напал на нее и при этом вел себя ужасно и неприемлемо. "Ты на самом деле не в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не попытается навязать тебе себя за кулисами... В килте... И белоснежной шапке. На меня напал и травмировал этот ублюдок, когда мне было 17. Он знал мой возраст и ему было все равно. То, что он сделал, было хищническим, ужасным и неприемлемым", - писала она.
После этой публикации еще несколько женщин решили рассказать о подобном опыте с артистом в комментарии изданию Air Mail. Так, модель Лаура Ла Рю поделилась, что познакомилась с Лето в 2008 году на благотворительном мероприятии, когда ей было 16 лет. По словам женщины, через некоторое время актер пригласил ее в свою студию, где флиртовал, а во время одного из визитов появился перед ней полностью обнаженным.
Еще одна потерпевшая поделилась, как в 16 лет Лето подошел к ней в кафе, взял номер телефона и начал звонить ночью. Женщина описала его голос как "отвратительный" и предполагает, что артист мог употреблять наркотики на тот момент. Звонки продолжались несколько недель и имели сексуальный подтекст – Лето задавал интимные вопросы, которые пугали девушку.
Лето также устраивал в своем доме вечеринки, на которые приглашали только красивых девушек. Отбором занималось специальное агентство, которое внимательно следило за тем, чтобы на мероприятие не просачивались лишние или недостаточно привлекательные люди. Женщины утверждают, что о таком поведении Джареда Лето известно уже давно. "Долгое время это было секретом полишинеля", - рассказала изданию одна из обвинительниц.
В заявлении для прессы представитель группы Thirty Seconds to Mars "категорически" опроверг все обвинения. Сам Джаред Лето пока воздерживается от каких-либо заявлений по этому поводу.